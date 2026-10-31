El exportero mexicano compartió un divertido video desde las instalaciones de TV Azteca

Jorge Campos volvió a demostrar que su personalidad va más allá de las canchas. El histórico guardameta mexicano compartió un video en redes sociales en el que hizo referencia al actor Eugenio Derbez y aprovechó para recrear uno de los atuendos más recordados de su carrera.

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¿Qué hizo Campos?

En la grabación, el llamado 'Brody' aparece paseándose por las oficinas de TV Azteca con un uniforme de portero muy particular, acompañado de una máscara y una red de portería que utiliza como capa, en una caracterización que no pasó desapercibida.

CAPTURA DE PANTALLA

Durante el video, Campos menciona que quiere hablar con Eugenio Derbez para pedirle que se transforme en el 'súper portero', haciendo alusión al personaje y al estilo que lo convirtieron en una figura reconocida dentro y fuera del futbol.

La ocurrencia también alcanzó a sus compañeros de transmisiones, Christian Martinoli y Luis García, a quienes el exportero mexicano molestó mientras recorría las instalaciones de la televisora.

Jorge Campos prepara un disfraz especial para Halloween

Detrás de la divertida publicación se encuentra la intención de recuperar uno de los atuendos más emblemáticos de su trayectoria, esta vez como parte de un disfraz para celebrar Halloween.

Campos, quien se distinguió durante su etapa como futbolista por utilizar uniformes coloridos y diseños fuera de lo convencional, volvió a sacar a relucir ese estilo que lo convirtió en uno de los porteros más reconocibles del futbol mexicano.

Con esta caracterización, el 'Brody' recordó que su particular vestimenta sigue siendo parte de su identidad y que su sentido del humor también forma parte del espectáculo que ofrece en televisión.