La influencer habló sobre su salud mental en una transmisión en redes sociales

La creadora de contenido mexicana Alana Flores finalmente rompió el silencio sobre su sorpresiva ruptura con el futbolista Sebastián Cáceres. Durante una transmisión en vivo, la influencer aceptó que las experiencias que la llevaron a atravesar un periodo complicado que considera 'el peor de su vida'.

Las declaraciones de Flores generaron reacciones entre su comunidad digital, especialmente después de que abordara temas relacionados con la salud mental y compartiera parte de sus experiencias personales. La mexicana aprovechó el espacio para expresar su sentir sobre los acontecimientos recientes y enviar un mensaje a las personas que atraviesan situaciones emocionales difíciles.

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Alana Flores habla de sus problemas emocionales

La transmisión de Alana Flores estuvo enfocada sobre sus problemas mentales pasando desde su ruptura con el exfutbolista de América, llegando hasta la noticia de la muerte del creador de contenido salvadoreño conocido como "El Komanche". La influencer aprovechó la conversación con su audiencia para hablar sobre la importancia de atender la salud mental y recordó que en el pasado experimentó episodios severos de angustia y autolesiones.

"Para mí este año fue durísimo. Perdí al que creí que era el amor de mi vida, perdí amistades, me negaron la visa cuatro veces, rompieron cosas en mi casa, perdí mi hogar... Me pasaron muchas cosas difíciles. Ha sido el peor año de mi vida, pero también el que más lecciones me dejó", confesó visiblemente conmovida.

Alana Flores y Sebastián Cáceres | CAPTURA

La ruptura con Cáceres

El pasado 5 de septiembre, Alana Flores confirmó el final de su relación sentimental con Sebastián Cáceres después de varias semanas de especulaciones en redes sociales. La influencer mexicana habló públicamente sobre su ruptura con el exdefensor del América y aseguró que no guarda ningún tipo de rencor hacia el futbolista.

"Me han preguntado mucho por Sebastián y yo soy la persona más feliz del mundo de que él se esté yendo a cumplir su sueño. La verdad es que estoy súper contenta por él... Juntos vivimos los momentos más importantes hasta ahora de nuestras vidas, estoy muy agradecida, no guardo ningún tipo de rencor. Le deseo todo el éxito del mundo, que es lo que él más quería, estar en Europa, y verlo desde acá cumpliendo su sueño es algo muy bonito", afirmó la incluencer

Alana Flores y Sebastián Cáceres | IG: alanafloresf

Durante su más reciente intervención, Flores reconoció que llegó a pensar en rendirse, una experiencia que compartió para expresar su solidaridad con quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad emocional. Su mensaje estuvo dirigido a las personas que pueden sentirse solas o que enfrentan dificultades para encontrar una salida a sus problemas.

"Lo sucedido me dolió profundamente porque yo también llegué a pensar en rendirme. Pero les pido que no lo hagan; si se sienten solos, busquen a un amigo, a su madre, a su padre o a sus hermanos. No atenten contra su vida, les juro que todo tiene solución".

La creadora de contenido hizo énfasis en la importancia de recurrir a personas de confianza y buscar apoyo ante situaciones que puedan afectar el bienestar emocional.