La creadora de contenido confesó el difícil año que ha vivido y como le esta costando salir de ahí

Alana Flores, quien se ha convertido en una de las influencers que más ha dado de que hablar en los últimos meses, apareció en un nuevo video, ahora para revelar el duro año que ha tenido y lo completó que le ha sido salir adelante, esto tras el sensible fallecimiento del stramer, Komanche.

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¿Qué dijo Alana?

Durante un en vivo en sus rede sociales, Alana apareció para dar unos detalles de como se ha sentido en los últimos días. La mexicana se abrió ante la gente y explicó las complejas cosas por las que pasó en el transcurso del 2026, y auqnue reconoció que no fue fácil, entendió que al final le enseñó algo.

Para mi 2026 fue una mierda. Perdí al que creí que era el amor de mi vida, perdí amistades, me negaron la Visa 4 veces, me rompieron cosas en mi casa, la casa que tenía ya no es mía. Me pasaron muchas cosas, el peor año que he tenido en mi vida fue este año, pero es el año que más me ha enseñado cosas”, confesó.

Alana Flores y Anthony Gordon previo a El Clásico | CAPTURA DE PANTALLA

Alana preocupó a su gente cercana luego de que en sus declaraciones confesó que así como su amigo, Komanche, ella pensó un par de veces darle fin a su vida, pero al final afortunadamente encontró el apoyo y la valentía de salir adelante pese a la adversidad.

Lo de Komanche me dolió mucho porque yo también dije ' y si me mat* y ya', pero no, no lo hagas, si te sientes solo no lo hagas, busca un amigo, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, no te quietes la vida. Te lo juró que todo tiene una solución”, añadió.

Alana Flores | X: @alanafloresf

Las cosas mejoraron para Alana

Al final, la creadora de contenido alivió un poco su anuncio al confesar que en sus últimos días se ha empezó a sentir mejor, reconociendo que la mala etapa comenzó a quedar atrás, misma que le sirvió de muchas enseñanzas, en el transcurso del año.

La verdad estoy bien, estoy muy bien. Esa mala etapa ya pasó, hoy me siento muy feliz, realizada, muy contenta. Estoy muy agradecida por lo todo lo que viví este año, todo lo malo. Solo te quiero decir que Dios quita, pero Dios da y Dios tiene un plan para ti y pone todo en su lugar”, concluyó.