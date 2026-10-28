El propietario de Grupo Lauman podría ser detenido; permanecería bajo reclusión hasta cumplir con las órdenes judiciales pendientes

Manuel Arroyo, propietario de Grupo Lauman, podría ser detenido y puesto bajo reclusión civil si ingresa a Estados Unidos, luego de que un juez federal ordenara su arresto por incumplir resoluciones judiciales relacionadas con el litigio que mantiene Fox Corporation contra Media Deportes México (MDM), empresa que opera Fox Sports México.

Podría interesarte Empelotados David Faitelson 'explota' por cierres viales en CDMX previo al showrun de Checo Pérez

¿Qué pasó con FOX y Manuel Arroyo?

El caso involucra a Fox Corporation, Fox Media LLC y Fox Sports en Español LLC, los cuales mantienen una disputa legal contra MDM y otras empresas vinculadas a Grupo Lauman. El magistrado también instruyó a los abogados de FOX a consultar, a la mayor brevedad posible, con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para determinar cómo ejecutar la orden.

La resolución fue firmada el 26 de octubre de 2026 por el juez Jed S. Rakoff, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo con el documento, el empresario permanecerá recluido hasta que cumpla con las órdenes emitidas por el tribunal el 5 y el 19 de septiembre de 2025.

Manuel Arroyo | CAPTURA DE PANTALLA

En marzo de 2026, FOX ya había solicitado la reclusión civil del empresario. En aquella ocasión, el juez consideró que existía un desafío importante a la autoridad judicial, pero determinó que todavía no había elementos suficientes para imponer esa medida. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de reconsiderarla si aparecían nuevas pruebas.

Según la resolución más reciente, las evidencias de desacato aumentaron considerablemente. Entre los elementos señalados se encuentran más de 100 transferencias por un monto superior a los 12 millones de dólares realizadas por Mexico Sports Distribution (MSD) entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, pese a que sus activos estaban congelados por orden judicial.

El tribunal también recibió pruebas de que MSD habría buscado acuerdos con terceros para desviar pagos hacia MDM, además de intentar antedatar un borrador de contrato para aparentar que había sido firmado antes del congelamiento de activos. El juez consideró especialmente relevante la participación personal de Arroyo en estas operaciones.

FOX Sports ROTA

Multas millonarias por caso FOX Sports México

El conflicto legal escaló en agosto de 2025, cuando el tribunal impuso una multa diaria de 200 mil dólares, de manera solidaria, contra Arroyo, MDM, Grupo Lauman y MSD por incumplir una orden de restricción temporal. De acuerdo con el documento, a la fecha de la resolución, Arroyo, MDM y Grupo Lauman no habían comparecido ante la corte de Nueva York.

En abril de 2026, el juez declaró a MSD en desacato adicional y designó un síndico para supervisar sus operaciones. Posteriormente, impuso una medida similar contra MDM. Según FOX, las sanciones acumuladas por desacato contra Arroyo, Grupo Lauman y las demás partes involucradas superan los 70 millones de dólares.

La resolución también hace referencia a una decisión del Juzgado 54 de lo Civil de la Ciudad de México que, a petición de MDM, prohíbe a FOX y a otras entidades cumplir con la designación del síndico encargado de supervisar a la empresa. El juez estadounidense calificó esta acción como un desacato a la autoridad del tribunal y la consideró un elemento adicional para imponer sanciones.

La compañía también afirma que el presunto desvío de fondos dejó adeudos pendientes con titulares de derechos deportivos, incluidos clubes y federaciones, además de otros proveedores de la industria. El litigio continúa siendo un factor determinante para el futuro de las empresas involucradas y para la disputa por la operación de Fox Sports México. La orden del 26 de octubre establece que Arroyo podría ser detenido si se encuentra en territorio estadounidense y permanecer bajo reclusión civil hasta cumplir las disposiciones judiciales pendientes.