El periodista de TUDN expresó su indignación por el caso, provocando peleas en redes sociales

La detención del presunto responsable de envenenar y provocar la muerte de varios perros en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, generó indignación entre ciudadanos y figuras públicas. Una de las reacciones que más llamó la atención fue la del periodista David Faitelson, quien lanzó un contundente mensaje contra el señalado.

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¿Qué dijo Faitelson?

A través de su cuenta de X, el comentarista de TUDN reaccionó a una publicación de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, en la que se informó sobre la captura del supuesto agresor de los animales que fueron encontrados sin vida en parques de la zona.

Dios quiera que no me encuentre de frente a este tipejo…", escribió Faitelson, dejando clara su molestia por los hechos y sumándose a las muestras de rechazo contra el presunto responsable.

Faitelson arremete en podcast l CAPTURA

Sin embargo, la publicación del comunicador no solamente provocó muestras de apoyo. Cientos de usuarios aprovecharon el mensaje para burlarse de él y recordar algunos de los episodios más polémicos de su trayectoria, especialmente aquellos en los que ha tenido enfrentamientos con otras figuras del deporte.

¿Por qué se burlaron de David Faitelson en redes sociales?

Entre las respuestas que recibió el periodista destacaron referencias a sus encontronazos con Cuauhtémoc Blanco y José Ramón Fernández, así como a otras controversias que lo han colocado en el centro de la conversación pública.

Luego le vas a ir a pedir perdón como con José Ramón", "Te topas de frente al ca... que te puso un ver... y la haces de su bufón" y "¿Le vas a hacer lo que a Cuauhtémoc?", fueron algunos de los comentarios que aparecieron debajo de su publicación.

Otros internautas también hicieron alusión al episodio en el que Cuauhtémoc Blanco golpeó a Faitelson cuando ambos coincidieron en el Estadio Luis Pirata Fuente, así como a las diferencias que el comunicador ha protagonizado con distintas personalidades del periodismo deportivo.

Faitelson con Alejandro de la Rosa | IMAGO7

¿Por qué el hombre presuntamente envenenaba a los perros en La Condesa?

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el detenido habría actuado como represalia luego de que su hijo sufriera una agresión por parte de un perro días antes en la misma colonia.

Las autoridades capitalinas lograron identificar al presunto responsable mediante cámaras de videovigilancia. Tras su detención, también trascendió que habría insultado a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que participaron en el operativo.