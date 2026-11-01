Momento en que el árbitro pega con la pierna de David Coleman Jr | Captura

Coleman Jr sufrió una fractura de peroné durante el encuentro ante Temple, luego de que un árbitro perdiera el equilibrio y chocara accidentalmente contra su pierna

Una escena pocas veces vista en el futbol americano universitario terminó en una desafortunada lesión. David Coleman Jr., jugador de East Carolina, sufrió una fractura de peroné después de que un árbitro se resbalara y terminara impactando directamente contra su pierna derecha durante el partido frente a Temple.

Una caída inesperada terminó en una grave lesión

El accidente ocurrió entre jugadas, cuando el oficial corría por el campo para acercarse a la zona donde se encontraban los jugadores. Sin embargo, perdió el equilibrio, cayó y terminó golpeando a Coleman, quien no pudo evitar el impacto y quedó tendido sobre el terreno de juego.

La escena generó preocupación inmediata entre sus compañeros y el cuerpo médico, pues el defensivo no podía apoyar el peso de su cuerpo sobre la pierna derecha. Tuvo que recibir ayuda para abandonar el emparrillado y posteriormente fue trasladado a un hospital, de acuerdo con la transmisión de ESPN.

El entrenador confirmó la fractura de David Coleman Jr.

David Coleman Jr fue sacado del campo con ayuda de los médicos | Captura

Después del encuentro, el entrenador de los Pirates, Blake Harrell, confirmó la gravedad de la lesión y explicó que los estudios médicos realizados durante el partido revelaron una fractura de peroné.

"El oficial se resbaló y cayó sobre David Coleman. Se realizó una radiografía durante el descanso y tenía el peroné fracturado. Nuestros pensamientos y oraciones están con él", explicó el entrenador.

Momento exacto del accidente entre el árbitro y el jugador | Captura