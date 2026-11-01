La victoria de USC sobre Ohio State por 30-18 tuvo un protagonista inesperado que se robó todos los reflectores, luego de que Mark Bowman realizó una espectacular recepción en el tercer cuarto, en la que combinó velocidad, fuerza y un impresionante salto para superar a un rival.
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Recepción de Mark Bowman terminó en jugada espectacular
La acción ocurrió cuando Jayden Maiava encontró a Bowman con un pase por el centro del campo. Cuando el jugador de USC se encontró con el defensivo Jaylen McClain en su camino, no intentó esquivarlo, saltó por encima de él. Después rompió varios intentos de tacleada y consiguió avanzar 70 yardas hasta quedar cerca de la zona de anotación.
La espectacular jugada terminó por encender el Coliseum de Los Ángeles y preparó el camino para que King Miller consiguiera un touchdown de una yarda en la siguiente serie.
Con esa anotación, los Trojans ampliaron su ventaja a 27-9 frente al segundo mejor equipo del país, en un encuentro que terminarían ganando por 30-18.
El ala cerrada respondió en su primer encuentro de vuelta por una lesión, con tres recepciones para 79 yardas, demostrando que podía marcar diferencias incluso con una participación limitada.
Lincoln Riley se atribuyó la espectacular maniobra
Después del encuentro, el entrenador Lincoln Riley sorprendió con una declaración que rápidamente llamó la atención. Cuando le preguntaron por la impresionante maniobra de su jugador, el estratega respondió entre risas: "En realidad, yo le enseñé a hacer eso. Una jugada de primer nivel".
Bowman también siguió la broma cuando le preguntaron cómo supo que debía realizar semejante salto y respondió: "El coach Riley me enseñó a hacerlo. Él me lo dice telepáticamente".
Aunque las palabras provocaron sonrisas, el entrenador reconoció que el regreso del ala cerrada representó una diferencia importante para su equipo.