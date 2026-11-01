Mark Bowman impacta la NCAA con espectacular salto ante Ohio State; es la mejor jugada del año

El ala cerrada de USC protagonizó una de las jugadas más impresionantes de la temporada del futbol americano colegial, al saltar por encima de un defensivo y recorrer 70 yardas

La victoria de USC sobre Ohio State por 30-18 tuvo un protagonista inesperado que se robó todos los reflectores, luego de que Mark Bowman realizó una espectacular recepción en el tercer cuarto, en la que combinó velocidad, fuerza y un impresionante salto para superar a un rival.

Recepción de Mark Bowman terminó en jugada espectacular

La acción ocurrió cuando Jayden Maiava encontró a Bowman con un pase por el centro del campo. Cuando el jugador de USC se encontró con el defensivo Jaylen McClain en su camino, no intentó esquivarlo, saltó por encima de él. Después rompió varios intentos de tacleada y consiguió avanzar 70 yardas hasta quedar cerca de la zona de anotación.

La espectacular jugada terminó por encender el Coliseum de Los Ángeles y preparó el camino para que King Miller consiguiera un touchdown de una yarda en la siguiente serie.

Con esa anotación, los Trojans ampliaron su ventaja a 27-9 frente al segundo mejor equipo del país, en un encuentro que terminarían ganando por 30-18.

Mark Bowman deja a varios rivales tendidos sobre el emparrillado | AP

El ala cerrada respondió en su primer encuentro de vuelta por una lesión, con tres recepciones para 79 yardas, demostrando que podía marcar diferencias incluso con una participación limitada.

Lincoln Riley se atribuyó la espectacular maniobra

Después del encuentro, el entrenador Lincoln Riley sorprendió con una declaración que rápidamente llamó la atención. Cuando le preguntaron por la impresionante maniobra de su jugador, el estratega respondió entre risas: "En realidad, yo le enseñé a hacer eso. Una jugada de primer nivel".

Mark Bowman hizo un espectacular salto ante un rival de Ohio State | NCAA

Bowman también siguió la broma cuando le preguntaron cómo supo que debía realizar semejante salto y respondió: "El coach Riley me enseñó a hacerlo. Él me lo dice telepáticamente".