Problemas entre Barcelona y Brasil: La polémica que enfrentó a Raphinha con la directiva culé

El atacante prefirió adelantarse a una operación de quiste tras el Clásico para no perderse la gira asiática con la Canarinha

Un nuevo episodio de fricción se encendió entre el Barcelona y la Selección de Brasil, teniendo a Raphinha como el gran protagonista de la discordia. La directiva y el cuerpo médico del conjunto catalán pretendían que el atacante se sometiera a una cirugía para retirarse un quiste en la oreja izquierda durante la actual Fecha FIFA, lo que le habría apartado automáticamente de la convocatoria con la Verde-Amarela para los amistosos internacionales ante Singapur y Japón.

El futbolista decidió adelantarse e ignorar la recomendación culé, operándose el pasado 26 de octubre justo después de disputar el Clásico frente al Real Madrid. El quiste se había originado por problemas en la cicatrización de una herida previa que le causaba severas molestias, aunque Raphinha intentó drenarse líquido a diario para evitar el quirófano, las molestias persistieron y optó por intervenirse de inmediato para garantizar su viaje con el combinado sudamericano.

A pesar de la cirugía, el brasileño disputó los partidos posteriores ante Alavés, Aston Villa y Atlético de Madrid utilizando una vincha de protección en la cabeza, rindiendo a un nivel superlativo al firmar cuatro goles en esos compromisos del futbol europeo.

Rodri en celebración con Raphinha con Barcelona | AP

¿Cómo se encuentra Raphinha en la concentración de Brasil antes de enfrentar a Japón?

Tras su llegada a territorio asiático, el cuerpo técnico de la Canarinha decidió dosificar las cargas de trabajo del delantero culé debido al desgaste físico acumulado y a los cuidados de su oreja izquierda.

Raphinha cobra un penal en el partido de Brasil ante Australia | AP