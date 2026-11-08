Fermín López firma doblete y los Blaugranas derrotan a los Colchoneros en el Metropolitano

El Barcelona consiguió una victoria de oro en su visita al Atlético de Madrid. Los dirigidos por Hansi Flick remontaron 2-1 en el Riyadh Air Metropolitano, durante la Jornada 12 de LaLiga 2026/27, y dieron un paso importante en la pelea por el campeonato, al tomar distancia de sus dos principales perseguidores: el conjunto rojiblanco y el Real Madrid.

Ida y vuelta en el primer tiempo

El encuentro comenzó con intensidad y fue el Atlético el que encontró primero el camino al gol. Apenas al minuto 10, Giuliano Simeone aprovechó una gran asistencia de Julián Álvarez para vencer a Joan García y adelantar a los Colchoneros. El tanto encendió el ambiente en el Metropolitano y obligó al Barcelona a reaccionar ante un rival que buscaba extender su buena racha en el campeonato.

Los blaugranas no tardaron en responder y encontraron el empate justo antes del descanso. Al minuto 45, Fermín López apareció dentro del área para conectar un remate de zurda y vencer a Jan Oblak, después de una acción ofensiva del conjunto catalán. El gol fue un impulso importante para el Barcelona, que se marchó al vestuario con el marcador igualado y la posibilidad de completar la remontada.

Fermín López anota el gol del empate para el Barcelona ante el Atlético de Madrid | AP

Fermín al rescate del Barcelona

El segundo tiempo mantuvo la intensidad, pero fue el Barcelona el que encontró la recompensa. Al minuto 66, Fermín López volvió a aparecer para firmar su doblete y completar la remontada. Esta vez, Lamine Yamal fue el encargado de asistirlo con un gran pase que el mediocampista convirtió en el 2-1 definitivo. El Atlético intentó reaccionar, pero no consiguió encontrar nuevamente el camino al gol.

Con este resultado, el Barcelona llegó a 33 puntos y se consolidó como líder de LaLiga, además de tomar tres unidades de ventaja sobre el Real Madrid, que había derrotado 3-0 al Valencia, y cinco sobre el Atlético de Madrid. Los blaugranas consiguieron un triunfo fundamental en una jornada en la que sus dos principales perseguidores también estaban involucrados en la pelea por la cima.

Hansi Flick y sus dirigidos dieron un golpe de autoridad en uno de los escenarios más complicados del futbol español. El doblete de Fermín López fue determinante para que el Barcelona saliera del Metropolitano con tres puntos que pueden marcar un momento importante en la carrera por el título de la temporada 2026/27.