Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO LaLiga Jornada 12 | Transmisión, goles y resultado

El Atlético de Madrid y el Barcelona protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada 12 de LaLiga 2026/27, cuando se enfrenten en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El conjunto rojiblanco buscará aprovechar su localía para imponerse ante uno de sus máximos rivales, en un encuentro que promete intensidad, emociones y una batalla importante por los primeros puestos de la clasificación.

Por su parte, el Barcelona llegará con la intención de conseguir tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por el liderato y reafirmar sus aspiraciones al título. Los blaugranas tendrán una prueba exigente ante un rival que suele elevar su nivel en casa y que buscará aprovechar cualquier espacio para hacer daño. La capacidad ofensiva del equipo catalán será uno de los aspectos a seguir durante el encuentro.