Sigue al Atletico Madrid vs Barcelona en vivo
LaLiga•Estadio Civitas Metropolitano
Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO LaLiga Jornada 12 | Transmisión, goles y resultado
Emiliano Cárdenas
09:07 - 8 de noviembre de 2026
Actualizado a 09:08 - 8 de noviembre de 2026
Colchoneros y Blaugranas colisionarán para disputarse el liderato de Laliga
Filtrar por:
El Atlético de Madrid y el Barcelona protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada 12 de LaLiga 2026/27, cuando se enfrenten en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El conjunto rojiblanco buscará aprovechar su localía para imponerse ante uno de sus máximos rivales, en un encuentro que promete intensidad, emociones y una batalla importante por los primeros puestos de la clasificación.
Por su parte, el Barcelona llegará con la intención de conseguir tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por el liderato y reafirmar sus aspiraciones al título. Los blaugranas tendrán una prueba exigente ante un rival que suele elevar su nivel en casa y que buscará aprovechar cualquier espacio para hacer daño. La capacidad ofensiva del equipo catalán será uno de los aspectos a seguir durante el encuentro.
El enfrentamiento tendrá un ingrediente especial: el liderato estará en juego. El Barcelona llegará como líder con 30 puntos, mientras que el Atlético de Madrid ocupará la segunda posición con 28 unidades. Además, los dirigidos por Diego Simeone acumularán siete victorias consecutivas en el campeonato, por lo que buscarán extender su racha y aprovechar el tropiezo de su rival para dar el golpe en la clasificación.