Yamal se pierde el duelo entre España y Chequia: ¿Cuándo se integrará a La Roja?

El jugador del Barcelona presenta molestias en la rodilla derecha

Lamine Yamal será baja para el enfrentamiento ante Chequia debido a unas molestias en la rodilla derecha, una situación que llevó al cuerpo técnico a evitar cualquier riesgo y apunta a estar listo para enfrentar a Inglaterra.

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El problema físico apareció después de la exigente visita del Barcelona al Atlético de Madrid, partido que terminó con victoria azulgrana por 2-1. El desgaste acumulado durante ese encuentro habría influido en las molestias del extremo, por lo que se optó por darle tiempo para recuperarse.

Lamine Yamal, jugador de España, festejando su gol ante Inglaterra | AP

¿Cuál es la situación de Yamal?

Aunque la situación no apunta a una lesión de gravedad, su ausencia ante los checos responde a la intención de no forzar su regreso. Luis de la Fuente n podrá contar con una de sus principales piezas.

Yamal se ha convertido en una pieza fundamental en el funcionamiento de España, no solamente por su capacidad para desequilibrar por la banda derecha, sino también por su facilidad para generar espacios, asociarse con sus compañeros y cambiar el ritmo de los partidos.

Lamine Yamal con la Selección de España en el Mundial 2026 | AP

Por ahora, la atención estará centrada en su evolución durante los próximos días. La intención es que Yamal pueda reincorporarse a la dinámica de la selección una vez superadas las molestias y llegue en condiciones de participar en el encuentro frente a Inglaterra.

Y es que, no se pretende acelerar los plazos, por lo que su presencia dependerá de las sensaciones que experimente durante el proceso de recuperación y estar completamente listo en el segundo partido de La Roja en la Nations League.

Lamine Yamal con la Selección de España | AP

España vs Inglaterra por el liderato

El choque contra el combinado inglés tiene un atractivo especial, pues estará en juego el liderato del grupo de la UEFA Nations League. España suma 12 puntos y ocupa la primera posición, mientras que Inglaterra aparece detrás con nueve unidades, ambos clasificados a Cuartos de Final.