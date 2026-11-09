De ser 'despreciado' en el Balón de Oro a ganar un premio individual: esto pasó con Pau Cubarsí

El jugador de 19 años fue elegido por el diario deportivo TuttoSport

El defensa central del FC Barcelona, Pau Cubarsí, con apenas 19 años, fue distinguido con el Golden Boy 2026, premio que entrega el diario italiano Tuttosport al futbolista menor de 21 años más destacado del futbol europeo.

¿Por qué ganó el Golden Boy?

El juvenil español se ha consolidado como una gran figura en la última línea, la seguridad para defender en espacios abiertos y su capacidad para iniciar jugadas desde atrás han sido características que le han permitido ganarse la confianza de sus entrenadores y competir al máximo nivel.

Uno de los aspectos que hacen especial este reconocimiento es la posición que ocupa dentro del terreno de juego. Tradicionalmente, el Golden Boy ha tenido como protagonistas a delanteros y centrocampistas, futbolistas cuyas estadísticas ofensivas suelen acaparar los reflectores.

Pau Cubarsí con su Premio al Mejor Jugador Joven en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Sin embargo, el defensor catalán consiguió destacar entre una generación repleta de talentos y se convirtió en apenas el segundo central en recibirlo, después de Matthijs de Ligt, ganador en 2018.

Con la Selección España consiguió aumentar su protagonismo y demostrar que su madurez no está relacionada únicamente con su desempeño a nivel de clubes. Su capacidad para responder en partidos de alta exigencia ha reforzado su posición entre los defensores jóvenes más interesantes del panorama internacional.

Pau Cubarsí en el juego de España ante Países Bajos | AP

Cubarsí entra en la lista histórica

Cubarsí se convirtió en el quinto jugador del Barcelona en conquistar el Golden Boy, después de Lionel Messi, Pedri, Gavi y Lamine Yamal. Una lista que refleja la importancia de La Masia en la formación de futbolistas capaces de dar el salto al primer equipo y competir entre los mejores de Europa.

El camino hacia el reconocimiento no estuvo exento de competencia. La edición de 2026 reunió a varios nombres que representan el futuro del fútbol internacional, entre ellos Warren Zaïre-Emery, Ayyoub Bouaddi, Endrick, Estêvão y Lennart Karl. Finalmente, el jurado internacional convocado por Tuttosport se decantó por el defensor del Barcelona, valorando su rendimiento y la dimensión que ha alcanzado dentro del futbol europeo.

Desde su creación en 2003, el Golden Boy se ha convertido en una referencia para identificar a los jóvenes que comienzan a marcar diferencias en el fútbol de máximo nivel. Por sus ganadores han pasado nombres como Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Agüero, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Jude Bellingham. Ahora, Cubarsí se incorpora a ese grupo de futbolistas que consiguieron este reconocimiento antes de cumplir los 21 años.