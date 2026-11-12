Barcelona pone a disposición un espacio para colocar cenizas de los aficionados en el Camp Nou

La institución culé asignará 1500 metros para conmemorar a los que ya partieron

El Barcelona está por cumplir uno de los sueños de los aficionados culés con mayor arraigo, al abrir un espacio de mil 500 metros cuadrados para depositar las cenizas de sus difuntos o de sí mismos en el Spotify Camp Nou. El proyecto del actual campeón de LaLiga estará listo para finales de 2027.

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El martes, la vicepresidenta del club, Elena Fort, el ideólogo del programa, Santi Bach, el arquitecto del espacio, Quique Montoya, y el consultor Ramon Artigas, presentaron el proyecto nombrado Memorial FC Barcelona en un evento realizado en el Auditori 1899.

Panorámica del Camp Nou, estadio del FC Barcelona | AP

El Memorial FC Barcelona se encontrará en las inmediaciones del Camp Nou y tendrá un acceso permanente desde la calle. Cuando sea día de partido, la puerta 35 estará disponible para acceder al espacio desde el interior del estadio. El diseño arquitectónico tendrá forma de zapatilla. Además, tendrá una pantalla que proyectará una bandera azulgrana. Asimismo, se incorporarán versos del himno del Barcelona en las paredes.

¿Cuánto costará dejar las cenizas en el Camp Nou?

Las personas que estén en busca contratar los columbarios por 10 años deberán considerar costos desde 2 mil 490 euros, por 25 años desde 4 mil 990 euros y por 50 años desde 5 mil 990 euros. Para apartar un lugar se necesitan 500 euros, cantidad que se descontará del precio final. También es necesario considerar 70 euros para el mantenimiento y 1800 euros para ingresar al Área Comunitaria, lugar compartido del Memorial una vez que acabada la concesión.

La organización catalana también ofrece urnas con valor de 180 euros y gestión, así como servicios de exhumación y traslado. Por otro lado, si los aficionados desean colocar placas conmemorativas con el nombre del difunto costará 490 euros por 10 años, 890 por 25 años y 990 por 50 años. A su vez, existirá la posibilidad de contratar suplementos como una ubicación premium por 50 euros más y encontrarse junto a una leyenda del equipo por 100 euros más. El servicio incluye la inscripción del nombre, un mensaje y una fecha.