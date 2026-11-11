¡Efecto Mourinho! Real Madrid elimina la plaga de lesiones y blinda su plantilla en la temporada

José Mourinho durante el partido de Champions League ante Leipzig | AP

El conjunto merengue logró reducir drásticamente las bajas físicas respecto al curso pasado gracias a la dosificación de cargas del estratega portugués

El regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid ya entregó su primer gran éxito antes de definir los títulos de la temporada: la erradicación casi total de la plaga de lesiones que azotó al conjunto merengue durante los últimos torneos.

Con una metodología basada en el control riguroso de cargas de trabajo y entrenamientos personalizados, el cuerpo técnico portugués logró construir un plantel más confiable en el aspecto físico, donde únicamente Federico Valverde perdió participación por una molestia muscular en lo que va del certamen.

El contraste respecto al curso anterior es abismal. A estas alturas de la campaña pasada, el Real Madrid acumulaba un total de 39 partidos perdidos por lesión entre los futbolistas del primer equipo (cifra que se disparaba a 62 encuentros si se contaban los jugadores que arrastraban problemas desde el torneo anterior).

Dani Carvajal, Lucas Vásquez y Arda Güler en el Real Madrid | AP

Nombres como Rüdiger, Alaba, Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Carvajal, Tchouaméni, Ceballos y Mastantuono sufrieron constantes contratiempos musculares que obligaron al club a recurrir a la cantera, panorama completamente distinto a la actualidad blanca.

¿Cómo ha sido la recuperación de la plantilla del Real Madrid bajo el mando de Mourinho?

Más allá de evitar nuevos sobresaltos en la enfermería, la gestión de minutos encabezada por el técnico portugués está permitiendo que varios elementos de jerarquía retomen su mejor versión dentro del futbol de máxima exigencia.

Rodrygo jugador de Real Madrid | AP