Cucurella se sincera y destaca la baja de juego de Vinícius: “No está en su mejor momento”

El lateral español resaltó que esperan tener de nuevo al brasileño en su mejor nivel

Marc Cucurella habló sobre la actualidad de Vinícius Jr. durante una entrevista con El Chiringuito, donde reconoció que el brasileño no atraviesa su mejor etapa futbolística, aunque pidió comprender su situación y evitar perder de vista todo lo que ha conseguido en los últimos años.

¿Qué dijo Cucurella?

“Quizá Vinicius ahora no está en su mejor momento, pero al final hay que entender que también es una persona como cualquier otra”, expresó el jugador del Chelsea al referirse al atacante del Real Madrid.

Vinícius Jr tras su expulsión en el partido de Real Madrid contra Villarreal | AP

Una reflexión con la que puso sobre la mesa que incluso los futbolistas de mayor nivel pueden atravesar periodos de menor rendimiento sin que eso signifique que hayan perdido sus condiciones.

Vinicius se acostumbró a marcar diferencias con el conjunto madridista gracias a su velocidad y desborde pero ahora enfrenta el desafío de recuperar la regularidad que lo convirtió en uno de los referentes del equipo.

Vinícius Jr en celebración con la Selección de Brasil en el Mundial 2026 | AP

Cucurella confia en Vinícius

“Lleva muchos años a su máximo nivel siendo uno de los mejores jugadores del mundo y es normal. A todo el mundo le ha pasado, a mí me ha pasado, tenemos meses o unas semanas más complicadas”, señaló durante la conversación.

Más allá de reconocer su actualidad, Cucurella no dudó en destacar la importancia que tiene Vinicius para el futbol de máximo nivel. El defensor considera que el brasileño conserva las cualidades necesarias para volver a ser determinante y que su recuperación futbolística.

“Para nosotros es un jugador súper importante, que lo necesitamos en su máximo nivel. Si vuelve y está bien, podemos ser un equipo totalmente imparable”, afirmó el español.

“Lo que tenemos que hacer es ayudarle, animarle y, sobre todo, que vuelva a su nivel”, concluyó Cucurella que incluso las grandes figuras necesitan tiempo y respaldo cuando atraviesan una etapa complicada.