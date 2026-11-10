Endrick deja en el aire su futuro con Real Madrid: "No sé qué pasará en enero"

El delantero brasileño apenas suma 141 minutos con los Merengues en la temporada y reconoció que su prioridad es encontrar continuidad para impulsar su carrera

El futuro de Endrick en el Real Madrid comienza a generar incertidumbre. El delantero brasileño reconoció que no sabe qué sucederá con su carrera durante el próximo mercado de invierno, luego de tener pocas oportunidades de juego bajo las órdenes de José Mourinho y acumular apenas 141 minutos en lo que va de la temporada.

En declaraciones realizadas durante su concentración con la Selección de Brasil, el atacante de 20 años dejó claro que su principal deseo es tener continuidad, marcar goles y ayudar a sus compañeros, por lo que no descartó que su situación pueda cambiar en enero.

"No sé qué pasará en enero. Eso está en manos de Dios. Solo tengo 20 años y ya veré qué sucede. Lo único que pido es hacer lo mejor para mi carrera. Pase lo que pase, así será. Mantendré los pies en la tierra y daré lo mejor de mí", expresó.

Endrick busca más minutos ante la falta de oportunidades en Real Madrid

La situación del brasileño en el conjunto merengue no ha sido sencilla. Durante la presente campaña ha disputado siete partidos, aunque solamente uno como titular, con un registro de 141 minutos y un gol.

Su participación más reciente ocurrió en la victoria del Real Madrid por 3-0 ante Valencia, encuentro en el que ingresó al terreno de juego al minuto 84. La falta de actividad contrasta con lo que vivió durante su préstamo al Lyon en la segunda mitad de la temporada anterior, etapa que el propio futbolista calificó como una de las más felices de su vida.

"Solo quiero jugar. Quiero ser feliz, ayudar a mis compañeros, marcar goles y dar asistencias, tal como hice en el Lyon, que fue una de las mejores cosas que me han pasado", comentó.

Endrick celebra con Valderde y Mbappé el gol del Madrid | AP

Endrick respalda a Mourinho pese a su poca actividad

A pesar de la falta de minutos, el delantero brasileño dejó claro que mantiene una buena relación con José Mourinho, a quien considera una persona importante dentro de su proceso en el Real Madrid.

"Mourinho es alguien en quien confío mucho. Cada día se acerca a preguntarme cómo estoy; nunca habla de futbol, siempre se interesa por mi vida personal. Eso lo valoro muchísimo", explicó.

El atacante también reconoció que entiende la competencia que existe en el equipo, especialmente por la presencia de Kylian Mbappé, a quien considera uno de los mejores futbolistas del mundo.

Mientras tanto, Endrick aprovechará la convocatoria de Brasil para los amistosos frente a Japón, el 14 de noviembre, y Singapur, el 17 de noviembre, con la intención de sumar minutos y demostrar que puede tener un papel más importante.