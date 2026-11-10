El regreso del brasileño genera dudas sobre el funcionamiento colectivo del conjunto merengu

José Mourinho enfrenta uno de sus mayores desafíos desde su regreso al banquillo del Real Madrid. A pesar del buen momento que atraviesa el conjunto merengue, el entrenador portugués deberá resolver una situación que podría modificar el funcionamiento de su equipo: la reincorporación de Vinícius Junior, quien vuelve a estar disponible después de cumplir una suspensión de cuatro partidos en LaLiga.

La ausencia del brasileño coincidió con una notable mejoría del cuadro blanco, que ha conseguido ocho victorias consecutivas y encontró mayor equilibrio dentro del terreno de juego. Sin embargo, el regreso de una de sus principales figuras plantea interrogantes sobre las decisiones que deberá tomar Mourinho para mantener el nivel colectivo sin desaprovechar el talento individual del atacante.

¿Por qué el regreso de Vinicius representa un problema para Mourinho?

El exguardameta Santiago Cañizares analizó la situación durante su participación en El Partidazo de COPE, donde señaló que el entrenador portugués tendrá dificultades para encontrarle acomodo a Vinicius sin modificar el funcionamiento que ha mostrado el Real Madrid durante las últimas semanas.

Para el exfutbolista español, una de las alternativas sería utilizar al brasileño como centro delantero en sustitución de Kylian Mbappé, una decisión que permitiría mantener la estructura ofensiva que ha dado resultados. No obstante, reconoció que Mourinho tampoco puede prescindir fácilmente de un jugador con las características y el peso de Vinicius dentro del plantel.

Asimismo, Cañizares advirtió que la presencia simultánea de Mbappé y Vinicius podría afectar el equilibrio que ha conseguido el equipo. Aunque considera que ambos tienen la calidad suficiente para ganar partidos, señaló que su participación conjunta podría modificar la identidad y el funcionamiento colectivo que han desarrollado los merengues.

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Durante los encuentros que se perdió el brasileño, futbolistas como Yan Diomande y Arda Güler adquirieron mayor protagonismo por las bandas, mientras que Jude Bellingham se consolidó como una pieza importante en el trabajo colectivo. Ante este panorama, Mourinho ha dejado clara su postura: "Nunca voy a perjudicar el equipo para beneficiar a un jugador".

Jude Bellingham, pieza clave en el nuevo Real Madrid

Otro de los aspectos destacados por Cañizares fue el compromiso de Jude Bellingham, quien se ha convertido en uno de los referentes del funcionamiento colectivo del Real Madrid. Según el exguardameta, el mediocampista inglés es uno de los jugadores que más resiente cuando sus compañeros no muestran el mismo nivel de esfuerzo dentro del terreno de juego, una situación que podría generar dificultades con la reincorporación de Vini.