El conjunto blaugrana completó una emisión de bonos que permitirá financiar la recta final de la remodelación de su estadio

El Barcelona dio un paso importante para completar la remodelación del Spotify Camp Nou. El conjunto blaugrana consiguió 300 millones de euros mediante una emisión de bonos que estará destinada a financiar los trabajos pendientes de su estadio, uno de los proyectos más importantes de la institución en los últimos años.

A través de un comunicado oficial, el club informó que la operación quedó cerrada después de obtener las autorizaciones correspondientes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Goldman Sachs fue el encargado de actuar como agente colocador exclusivo de esta financiación.

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Barcelona busca completar la remodelación del Spotify Camp Nou

Los 300 millones de euros permitirán avanzar en la transformación del Spotify Camp Nou, recinto que representa la pieza central del proyecto Espai Barça y que tendrá una nueva infraestructura para ofrecer una experiencia diferente a sus aficionados.

De acuerdo con la entidad catalana, una vez concluidos los trabajos, el estadio se convertirá en el inmueble de futbol con mayor capacidad de Europa. Además, contará con una oferta ampliada de espacios premium y de hospitalidad, con el objetivo de diversificar los servicios y las experiencias para los asistentes.

Esta nueva operación forma parte de la financiación adicional aprobada por los socios compromisarios durante la Asamblea General Ordinaria del pasado 19 de septiembre, en la que el club autorizó recursos para completar las obras y afrontar el impacto económico provocado por los retrasos del proyecto.

Afición del Barcelona en el Spotify Camp Nou I X:@FCBarcelona

¿Cuándo regresará definitivamente el Barcelona al Camp Nou?

Aunque el Barcelona ya ha podido regresar parcialmente a su estadio y disputar variedad de partidos desde la temporada pasada, la remodelación todavía contempla trabajos para completar todas sus instalaciones y alcanzar la capacidad prevista en el proyecto.

La finalización del proyecto está prevista para finales de 2027 o principios de 2028, con su máxima capacidad de 105.000 espectadores consolidada por completo para la temporada 2028-2029.

La conclusión del Spotify Camp Nou representa una prioridad para la institución, pues el recinto no solamente será la casa del primer equipo, sino también uno de los principales motores económicos del club gracias a sus nuevas localidades, espacios VIP y servicios de hospitalidad.