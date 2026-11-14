Ronaldinho siendo presentado oficialmente con el Ravenna de la Serie C italiana | AP

El brasileño llegó a Italia para incorporarse a su nuevo equipo antes de disputar el derbi ante Forli

El regreso de Ronaldinho Gaúcho a las canchas está cada vez más cerca. El histórico exfutbolista brasileño aterrizó el viernes 13 de noviembre en Italia para incorporarse al Ravenna, equipo de la Serie C, con el que podría disputar su primer encuentro oficial el próximo domingo, cuando se enfrenten al Forli en el derbi.

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¿Cómo será el regreso de Ronaldinho?

A sus 46 años, el campeón del mundo con Brasil en 2002 se prepara para volver a la actividad competitiva, aunque tendrá poco tiempo para ponerse a punto. De acuerdo con medios locales, Ronaldinho realizará este viernes una sesión individual y será hasta el sábado cuando tenga su primer entrenamiento junto al resto de sus compañeros.

El brasileño llegó al aeropuerto de Forlì, en el norte de Italia, donde fue recibido por Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna y con quien mantiene una buena relación. Su incorporación ha generado expectativa entre los aficionados, ante la posibilidad de volver a verlo dentro de un terreno de juego.

Ronaldinho Gaucho, jugador del Ravenna | AP

El entrenador del equipo italiano, Andrea Mandorlini, adelantó que Ronaldinho podría tener participación durante aproximadamente 30 minutos en el compromiso frente al Forli. Sin embargo, todavía no está definido si comenzará como titular o ingresará desde el banquillo, además de que tampoco se ha confirmado la posición que ocupará.

El encuentro del próximo domingo representaría el regreso del brasileño a la competición oficial, once años después de disputar su último partido como profesional. Su última experiencia en el futbol fue con Fluminense, club con el que cerró su trayectoria en 2015.

Ronaldinho en Italia | AP

¿Cómo fueron las etapas de Ronaldinho en sus clubes?

Ronaldinho es considerado uno de los futbolistas más talentosos de las generaciones actuales. ‘Dinho’ conquistó la Copa del Mundo de 2002 con Brasil, obtuvo el Balón de Oro en 2005 y fue reconocido en dos ocasiones como el mejor jugador del mundo por la FIFA.

A lo largo de su carrera defendió las camisetas de clubes como Gremio, Paris Saint-Germain, Barcelona, AC Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense, dejando momentos memorables en cada una de sus etapas.

Su paso más destacado llegó con el Barcelona, equipo con el que conquistó dos títulos de LaLiga y una Champions League. Ahora, más de una década después de su despedida del futbol profesional, el brasileño podría volver a pisar una cancha en un partido oficial con el Ravenna.