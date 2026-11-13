El accionista mayoritario del Andorra, Gerard Piqué, ha manifestado molestia con la Real Federación Española de Fútbol mediante un video publicado en su cuenta de Tik Tok mientras viajaba con su equipo hacia Almería para el duelo correspondiente de la Segunda División Española.
¡Respaldo total en el vestidor! Técnico del Andorra rompe el silencio sobre Jesús Owono
El exfutbolista denunció que su club no ha recibido ningún aviso acerca de las sanciones a Jesús Owono, Efe Akman y Lautaro de León, tres jugadores que aparecieron en el expediente disciplinario después del partido contra el Tenerife, encuentro donde Jesús de Miguel Alameda falleció por un paro cardíaco:
Es una crítica constructiva para que veáis en qué situación nos encontramos ahora mismo como club
Piqué destacó que su institución intentó saber del caso or todos los medios, incluso trató de comunicarse directamente con el residente de la Federación, Rafael Louzán Abal:
Estamos a viernes, jugamos mañana y no sabemos si están sancionados o no. Este partido sucedió hace dos semanas; nosotros jugamos mañana, y aun hoy, día antes del partido, no tenemos constancia ni notificación alguna de que estos jugadores están sancionados por parte de la Federación
Sí habrá sanciones para los jugadores
Cabe recalcar que el video se grabó antes de que el conjunto tricolor conociera las sanciones de Akman y Lautaro, los dos castigados por un enfrentamiento. El turco, por acumulación de cinco cartones amarillos, y el uruguayo, or doble amonestación contra el Tenerife.
En cambio, el guardameta sigue sin saber la resolución de su caso, ya que el Comité de Disciplina aplazó su decisión por causas excepcionales que giran en torno a la investigación a menos de un día para el partido contra el Almería.