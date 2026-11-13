Gerard Piqué se queja por la incertidumbre en el caso Jesús de Miguel Alameda

Las tensiones siguen en el futbol español después de la muerte del jugador

El accionista mayoritario del Andorra, Gerard Piqué, ha manifestado molestia con la Real Federación Española de Fútbol mediante un video publicado en su cuenta de Tik Tok mientras viajaba con su equipo hacia Almería para el duelo correspondiente de la Segunda División Española.

El exfutbolista denunció que su club no ha recibido ningún aviso acerca de las sanciones a Jesús Owono, Efe Akman y Lautaro de León, tres jugadores que aparecieron en el expediente disciplinario después del partido contra el Tenerife, encuentro donde Jesús de Miguel Alameda falleció por un paro cardíaco:

Tenerife despide a Jesús de Miguel | clubdeportivotenerife.es

Es una crítica constructiva para que veáis en qué situación nos encontramos ahora mismo como club

El momento del choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel Alameda en el partido de Andorra contra Tenerife | AP

Piqué destacó que su institución intentó saber del caso or todos los medios, incluso trató de comunicarse directamente con el residente de la Federación, Rafael Louzán Abal:

Estamos a viernes, jugamos mañana y no sabemos si están sancionados o no. Este partido sucedió hace dos semanas; nosotros jugamos mañana, y aun hoy, día antes del partido, no tenemos constancia ni notificación alguna de que estos jugadores están sancionados por parte de la Federación

Sí habrá sanciones para los jugadores

Cabe recalcar que el video se grabó antes de que el conjunto tricolor conociera las sanciones de Akman y Lautaro, los dos castigados por un enfrentamiento. El turco, por acumulación de cinco cartones amarillos, y el uruguayo, or doble amonestación contra el Tenerife.