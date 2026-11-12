Manso confirmó que el guardameta atraviesa un momento sumamente sensible y cuenta con apoyo psicológico

El estratega del FC Andorra, Carles Manso, expresó en conferencia de prensa respecto al delicado momento emocional que atraviesa su guardameta, Jesús Owono, tras el trágico choque fortuito que derivó en el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, horas después del compromiso. En la antesala del duelo frente al Almería, el timonel reconoció que el arquero se encuentra profundamente afectado por lo ocurrido y pidió respeto absoluto a su privacidad mientras asimila la tragedia junto a su entorno más cercano.

"Tenemos que estar lo más cerca posible de él y darle nuestro apoyo. Evidentemente, Jesús Owono está muy tocado. La situación es muy sensible, ya que él es el principal implicado. Es un tema que se tiene que gestionar y tenemos que respetar todo su proceso y su intimidad. Él está con su familia, con sus amigos y su pareja. Ellos le ayudarán a llevar lo mejor posible esta situación tan triste", declaró el entrenador ante los medios.

¿Jesús Owono se retirará del futbol tras el accidente con Jesús de Miguel?

Ante las especulaciones surgidas en los últimos días, Manso aprovechó el espacio para desmentir categóricamente que el guardameta tenga planes de colgar los guantes, recalcando que la acción fue completamente accidental y que el club prioriza su bienestar integral en el futbol profesional.

Jesús Owono, en un partido | AFP

El técnico aseguró que han salido versiones falsas que no respetan la intimidad del jugador, aclarando que es muy pronto para sacar conclusiones mientras aguardan la posible resolución o sanción deportiva correspondiente.

El momento del choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel Alameda en el partido de Andorra contra Tenerife | AP