Su entrenador en el Andorra aclaró los rumores sobre su posible retiro

El futbol español continúa de luto por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que perdió la vida tras un choque con el portero Jesús Owono, durante un partido de la Segunda División de España. A más de una semana de la tragedia, el guardameta del Andorra atraviesa un momento complicado, mientras crecen las dudas sobre su futuro en el futbol profesional.

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El entrenador del Andorra, Carles Manso, habló públicamente sobre la situación del arquero durante la conferencia de prensa previa al compromiso frente al Almería. El estratega reconoció que su futbolista se encuentra profundamente afectado por lo ocurrido y pidió respeto a su privacidad mientras enfrenta las consecuencias emocionales del incidente.

"Evidentemente, Jesús Owono está muy tocado; está pasando los peores momentos de su vida", declaró Manso, quien explicó que el guardameta permanece acompañado por sus familiares, amigos y pareja. El técnico aseguró que el club está brindándole apoyo y espacio para afrontar la situación, sin presionarlo para regresar a los entrenamientos o a la competencia.

Jesús Owono, el portero que chocó con Jesús de Miguel | AFP

¿Jesús Owono se retirará del futbol tras la muerte de Jesús de Miguel?

Ante los rumores sobre una posible retirada del futbol profesional, Carles Manso descartó que exista una decisión definitiva sobre el futuro de Jesús Owono. El entrenador señaló que todavía es demasiado pronto para determinar cuándo podría regresar el arquero a las canchas, pues la prioridad es respetar su proceso personal.

"Hemos hablado mucho con él estos días. Respetamos su vida y su forma de llevar esto. Es demasiado pronto para sacar conclusiones", explicó el estratega, quien también recordó que el Andorra continúa a la espera de conocer la posible sanción deportiva que recibirá el guardameta, expulsado durante la jugada que terminó con la muerte del atacante.

Manso también lamentó que hayan circulado versiones sin confirmar sobre el futuro del futbolista y pidió evitar especulaciones. El entrenador insistió en que Owono tendrá la libertad de decidir si desea continuar con su carrera profesional, una vez que considere que se encuentra preparado para afrontar nuevamente la competencia.

Jesús Owono, en un partido | AFP

¿Qué pasó entre Jesús Owono y Jesús de Miguel durante el Tenerife vs Andorra?

La tragedia ocurrió el pasado 2 de noviembre durante el encuentro entre Tenerife y Andorra, correspondiente a la Segunda División de España. En una disputa por el balón, Jesús Owono salió de su área y chocó con Jesús de Miguel, quien sufrió un fuerte impacto y posteriormente presentó un paro cardiorrespiratorio. El delantero fue trasladado de emergencia al hospital, donde falleció al día siguiente, a los 30 años.

Tras lo sucedido, Carles Manso defendió al guardameta al asegurar que no existió intención de lastimar a su rival. "Es evidente que no hubo ninguna mala intención. Ha sido una auténtica tragedia y tendrá que aprender a convivir con ello", señaló el técnico, quien también envió sus condolencias a los padres, la pareja y la hija de Jesús de Miguel, mientras el futbol español continúa asimilando lo ocurrido.