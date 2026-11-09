Árbitro rompe en llanto durante homenaje a Jesús de Miguel en Las Palmas vs. Eldense

Eder Mallo rompe en llanto durante homenaje a Jesús de Miguel en Las Palmas vs. Eldense | AFP

Eder Mallo no pudo contener las lágrimas durante el reconocimiento a 'Demi', mientras Kirian Rodríguez portó un brazalete especial con el rostro del futbolista fallecido

El futbol español continúa de luto por la muerte de Jesús de Miguel. Esta vez, uno de los momentos más emotivos se vivió en el Estadio de Gran Canaria, durante el partido entre Las Palmas y Eldense, cuando el árbitro Eder Mallo no pudo contener las lágrimas en pleno homenaje al futbolista del Tenerife.

El colegiado rompió en llanto cuando el encuentro se detuvo en el minuto 9 para recordar a 'Demi', quien falleció el pasado 3 de noviembre a los 30 años, después de sufrir un fuerte choque durante el partido entre Tenerife y Andorra.

Las imágenes del delantero aparecieron en las pantallas del estadio mientras jugadores y aficionados se unieron en una sonora ovación. La emoción también alcanzó a los futbolistas de ambos equipos, que recordaron al atacante en una jornada marcada por la tristeza.

Podría interesarte Futbol Tenerife cuidará de la pequeña hija de Jesús de Miguel hasta los 18 años

Kirian Rodríguez recordó a Jesús de Miguel con un brazalete especial

Uno de los detalles más llamativos del homenaje fue el que protagonizó Kirian Rodríguez, capitán de Las Palmas, quien saltó al terreno de juego con un brazalete especial que llevaba el rostro de Jesús de Miguel.

El accesorio también tenía los escudos de Las Palmas y Tenerife, además del mensaje 'Siempre en nuestro recuerdo'.

El gesto tuvo un bonito significado por la rivalidad histórica entre ambos equipos canarios. Sin embargo, la muerte de 'Demi' dejó de lado cualquier diferencia y unió a las dos instituciones en un momento de profundo dolor.

Además, Las Palmas disputó el encuentro con una camiseta blanca y azul, colores representativos del Tenerife, mientras que el Eldense utilizó un uniforme negro en señal de luto.

Minuto de aplausos para Jesús de Miguel en LaLiga | AP

El futbol español se une para recordar a 'Demi'

Los homenajes a Jesús de Miguel se extendieron por distintos estadios durante la jornada de futbol en España. LaLiga, la Real Federación Española de Futbol y Liga F acordaron realizar un minuto de silencio antes de los encuentros y detener los partidos en el minuto 9, en referencia al dorsal que utilizaba el delantero.

El fallecimiento del futbolista también provocó muestras de solidaridad fuera de las canchas. Durante el homenaje realizado por el Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López, el club anunció que apoyará económicamente a Carla, la pequeña hija de Jesús de Miguel, hasta que cumpla 18 años.