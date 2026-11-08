Tenerife cuidará de la pequeña hija de Jesús de Miguel hasta los 18 años

Jesús de Miguel falleció por un golpe contra un rival | Especial

Tras la muerte del delantero español, el club anunció que se hará cargo del bienestar y los gastos de Carla para que nunca le falte apoyo y crezca conociendo el legado de su padre

El CD Tenerife anunció que apadrinará a Carla, la hija del fallecido futbolista Jesús de Miguel, y se comprometió a brindarle apoyo económico hasta que cumpla los 18 años, con la intención de que no le falte nada durante su crecimiento.

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La decisión fue anunciada durante el homenaje que el conjunto español organizó en el estadio Heliodoro Rodríguez López para despedir al delantero, quien falleció el pasado 3 de noviembre a los 30 años.

Rayco García, máximo accionista de la institución, aseguró que la pequeña nunca estará sola y que el club estará presente para acompañarla.

Jesús de Miguel Alameda en el partido entre Tenerife y Andorra | AP

Tenerife quiere mantener vivo el legado de Jesús de Miguel

“Entre todos vamos a apadrinar a esa niña hasta que cumpla los 18 años de edad. No vamos a permitir que le falte nada y que pueda mirar hacia la isla con una sonrisa”, expresó García durante el emotivo reconocimiento al futbolista.

El directivo también destacó que la mejor manera de honrar la memoria de Jesús de Miguel es cuidar de sus seres queridos y preservar su legado. La institución pretende que Carla crezca sabiendo quién fue su padre y el cariño que despertó entre sus compañeros, aficionados y todos los integrantes del Tenerife.

El club irá más allá de sus obligaciones para apoyar a la familia

El momento del choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel Alameda en el partido de Andorra contra Tenerife | AP

Por su parte, Antonio Manuel Porro Granados, director ejecutivo del Tenerife, confirmó que el respaldo a la pequeña irá más allá de las obligaciones legales de la institución. Además del compromiso económico, el equipo explora otras alternativas para incrementar la ayuda a la familia y reducir el impacto material de la tragedia.

Jesús de Miguel perdió la vida después de sufrir un fuerte choque con el guardameta Jesús Owono, del Andorra, durante un encuentro de la Segunda División española.

El delantero fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permaneció internado hasta que se confirmó su fallecimiento, una noticia que conmocionó al futbol español.

Jesús de Miguel, jugador del Tenerife | X:CDTOficial