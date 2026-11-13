Países Bajos golea 7-0 a Grecia y acaricia los Cuartos de Final de la UEFA Nations League

Con un hat-trick de Tijjani Reijnders y un doblete de Timber en Ámsterdam, la escuadra dirigida por Xavi firmó una victoria histórica dentro del Grupo A2

La selección de Países Bajos firmó una noche inolvidable en Ámsterdam al aplastar 7-0 a Grecia en la actividad del Grupo A2 de la UEFA Nations League. Con este contundente resultado, el conjunto dirigido por Xavi dio un paso fundamental rumbo a los Cuartos de Final del certamen continental, aunque deberá esperar para sellar matemáticamente su boleto luego de que Alemania derrotara 3-1 a Serbia en el otro compromiso del sector.

La Oranje impuso condiciones desde el silbatazo inicial y desató un vendaval ofensivo en la primera mitad. Apenas al minuto 6, Crysencio Summerville abrió el marcador con un disparo colocado a la esquina inferior izquierda, dando paso al espectáculo individual de Tijjani Reijnders.

El mediocampista del Al-Qadsiah amplió la ventaja picando el balón al techo de la portería, empujó el tercero a puerta vacía al minuto 18 y completó su hat-trick antes del descanso tras aprovechar un cabezazo de Denzel Dumfries al segundo palo. En medio de la avalancha neerlandesa, el silbante anuló un tanto a Grecia por una mano previa de Fotis Ioannidis, y Timber apareció antes del entretiempo para convertir el quinto gol tras un centro de Donyell Malen.

Países Bajos festejando ante Grecia l AP

¿Cómo fue el dominio estadístico de Países Bajos sobre Grecia en la segunda mitad?

Para el complemento, el cuadro local mantuvo el control absoluto de las acciones y terminó por redondear la goleada histórica en el futbol europeo, reflejando una superioridad abrumadora tanto en el marcador como en las métricas del encuentro:

Tijjani Reijnders festejando con Países Bajos l AP