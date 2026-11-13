La selección de Países Bajos firmó una noche inolvidable en Ámsterdam al aplastar 7-0 a Grecia en la actividad del Grupo A2 de la UEFA Nations League. Con este contundente resultado, el conjunto dirigido por Xavi dio un paso fundamental rumbo a los Cuartos de Final del certamen continental, aunque deberá esperar para sellar matemáticamente su boleto luego de que Alemania derrotara 3-1 a Serbia en el otro compromiso del sector.

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La Oranje impuso condiciones desde el silbatazo inicial y desató un vendaval ofensivo en la primera mitad. Apenas al minuto 6, Crysencio Summerville abrió el marcador con un disparo colocado a la esquina inferior izquierda, dando paso al espectáculo individual de Tijjani Reijnders.

El mediocampista del Al-Qadsiah amplió la ventaja picando el balón al techo de la portería, empujó el tercero a puerta vacía al minuto 18 y completó su hat-trick antes del descanso tras aprovechar un cabezazo de Denzel Dumfries al segundo palo. En medio de la avalancha neerlandesa, el silbante anuló un tanto a Grecia por una mano previa de Fotis Ioannidis, y Timber apareció antes del entretiempo para convertir el quinto gol tras un centro de Donyell Malen.

Países Bajos festejando ante Grecia l AP

¿Cómo fue el dominio estadístico de Países Bajos sobre Grecia en la segunda mitad?

Para el complemento, el cuadro local mantuvo el control absoluto de las acciones y terminó por redondear la goleada histórica en el futbol europeo, reflejando una superioridad abrumadora tanto en el marcador como en las métricas del encuentro:

Tijjani Reijnders festejando con Países Bajos l AP

Al minuto 59, Timber firmó su doblete personal con un remate ajustado a la esquina inferior derecha, mientras que Donyell Malen sentenció el 7-0 definitivo apenas dos minutos después al definir un pase retrasado de Dumfries.