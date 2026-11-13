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Sigue al Países Bajos vs Grecia en vivo

UEFA Nations LeagueJohan Cruyff Arena
Países BajosPaíses Bajos
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No iniciado
GreciaGrecia
ResumenCobertura En Vivo

Países Bajos vs Grecia UEFA Nations League EN VIVO: Transmisión, goles y resultado

Países Bajos vs Grecia UEFA Nations League EN VIVO: Transmisión, goles y resultado
Estephani Carrera
12:33 - 13 de noviembre de 2026

Actualizado a 12:42 - 13 de noviembre de 2026

La Selección de Países Bajos recibe a la Selección de Grecia, en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, por la Jornada 5 del Grupo 2 (Liga A) de la Liga de las Naciones de la UEFA, el partido inicia a las 13:45 hrs.

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