El conjunto de los Tres Leones se impuso 2-1 en Wembley

Inglaterra continúa con su buen momento futbolístico. Después de una destacada actuación en la Copa del Mundo de 2026, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel mantiene el paso ganador y consiguió su tercer triunfo en la UEFA Nations League, luego de imponerse 2-1 a Croacia en el mítico estadio de Wembley.

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Morgan Rogers abrió el camino para Inglaterra

Los Tres Leones encontraron en Morgan Rogers y Harry Kane a sus protagonistas para quedarse con los tres puntos, aunque no fue un encuentro tan sencillo como parecía. Petar Sucic descontó para los visitantes y puso emoción a un partido que Inglaterra tenía bajo control, pero que terminó resolviendo para asegurar su clasificación a los Cuartos de Final.

El encuentro tuvo un ingrediente especial desde antes del silbatazo inicial, pues la Federación Inglesa aprovechó la ocasión para rendir homenaje a Harry Kane. El delantero del Bayern Múnich fue reconocido por sus recientes distinciones individuales y por superar el récord de internacionalidades de Peter Shilton, al llegar a 126 partidos con la selección inglesa.

Con el respaldo de su afición, Inglaterra tomó la iniciativa y encontró recompensa en una jugada que reflejó la calidad de sus principales figuras. Harry Kane participó lejos del área y permitió que Jude Bellingham conectara un centro de primera intención hacia el segundo poste, donde Morgan Rogers apareció para empujar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0.

Harry Kane y Luka Modric | AP

El tanto permitió que los dirigidos por Thomas Tuchel manejaran el encuentro con mayor tranquilidad. Croacia, que ya había sufrido una goleada de 7-0 ante los ingleses semanas atrás, tuvo dificultades para generar peligro, mientras que los locales parecían tener el partido bajo control.

Sin embargo, la confianza terminó por jugarles una mala pasada a los ingleses. En un tiro de esquina durante la segunda mitad, Jarred Quansah cometió un error de comunicación con Jordan Pickford y dejó el balón a merced de Petar Sucic, quien aprovechó la desatención defensiva para marcar el 1-1. Pese a las dudas por una posible mano de Josko Gvardiol en la acción previa, el tanto fue validado.

Harry Kane y Anthony Gordon festejando un gol con Inglaterra | AP

Harry Kane apareció para devolverle la ventaja a Inglaterra

La respuesta de Inglaterra llegó prácticamente de inmediato. Quansah pasó de protagonista del error a generar una oportunidad para su equipo, luego de recibir una falta de Smolcic dentro del área. El árbitro no señaló penalti en primera instancia, pero tras revisar la jugada en el VAR cambió su decisión y concedió la pena máxima.

La responsabilidad quedó en los pies de Harry Kane, quien recibió el balón de Jude Bellingham y no desaprovechó la oportunidad. El capitán inglés convirtió desde los once pasos para recuperar la ventaja y alcanzar las 92 anotaciones con su selección, consolidándose como el máximo goleador histórico de Inglaterra.

Inglaterra vs Croacia UEFA Nations League | AP

En el cierre, Croacia intentó rescatar el empate y encontró algunas oportunidades para volver a mover el marcador. Inglaterra también estuvo cerca de ampliar la diferencia, incluso con una anotación de James Garner que terminó siendo invalidada, pero el marcador ya no se modificó.

Uno de los momentos especiales de los últimos minutos llegó con el ingreso de Luka Modric, quien recibió una ovación por parte de los aficionados presentes en Wembley. El histórico mediocampista croata fue reconocido por el público inglés antes del silbatazo final.

Con este resultado, Inglaterra llegó a 12 puntos y aseguró su presencia en los Cuartos de Final de la UEFA Nations League. Ahora, los Tres Leones tendrán una última prueba frente a España, en el Estadio Metropolitano, donde necesitarán ganar para arrebatarle el liderato del Grupo C a La Roja.