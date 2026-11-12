Dónde ver Escocia vs Macedonia del Norte: Horario y canales de transmisión para la UEFA Nations League

La escuadra escocesa recibe a los visitantes en el Hampden Park

El partido entre Escocia y Macedonia del Norte correspondiente a la UEFA Nations League se jugará este viernes 13 de noviembre de 2026 a las 13:45 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Hampden Park, en Glasgow. La transmisión en vivo para México estará disponible en televisión y plataformas digitales a través de la señal de Sky Sports, Sky+ e izzi.

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¿Cómo llegan Escocia y Macedonia del Norte al duelo de la Nations League?

El compromiso en territorio escocés resulta crucial para el desarrollo del Grupo 1 en la Liga B del torneo continental, donde ambas selecciones buscarán enderezar el rumbo:

El equipo dirigido por Sébastien Pocognoli se ubica en la tercera posición del sector tras tropiezos recientes ante Suiza y Eslovenia, aunque con la ventaja previa de haber superado 2-0 a su rival en el duelo de ida. La gran novedad es el regreso de Scott McTominay, mediocampista del Napoli que superó un delicado procedimiento cardíaco tras un episodio médico durante el Mundial, quedando plenamente recuperado para aportar liderazgo en la medular.

Craig Gordon con la Selección de Escocia | AP

La escuadra comandada por Goce Sedloski atraviesa un momento sumamente adverso, encadenando cinco derrotas consecutivas en todas las competencias sin registrar lesionados ni sancionados, pero con la urgencia de romper una sequía goleadora que las sitúa como claras visitantes desfavorecidas en Glasgow.

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