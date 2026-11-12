Así fue el espectacular golazo de Arda Güler que ya le está dando la vuelta al mundo en el Turquía vs Bélgica

El jugador del Real Madrid anotó en la UEFA Nations League

Arda Güler volvió a demostrar su calidad con la Selección de Turquía. El joven mediocampista del Real Madrid marcó un espectacular gol de tiro libre ante Bélgica, durante el partido correspondiente a la UEFA Nations League, en una acción que puso de pie a los aficionados presentes en el estadio.

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El futbolista de 21 años asumió el protagonismo en un encuentro en el que el combinado turco buscaba despedirse dignamente de la competencia. Sin puntos en la clasificación y sin posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda, Turquía encontró en su principal figura ofensiva una oportunidad para competir ante los Diablos Rojos.

La anotación llegó cuando el cronómetro se acercaba al minuto 20 del primer tiempo. Güler tomó el balón para ejecutar una falta en las inmediaciones del área y, con un preciso disparo de pierna izquierda, mandó el esférico al fondo de las redes para abrir el marcador y colocar el 1-0 a favor de Turquía.

¿Cómo fue el golazo de Arda Güler ante Bélgica en Nations League?

El mediocampista del Real Madrid aprovechó una oportunidad a balón parado para exhibir una de sus principales virtudes. Con un potente disparo de zurda, logró superar la barrera defensiva y colocar el balón lejos del alcance del guardameta belga, quien no consiguió evitar la anotación.

El tanto representó una nueva muestra de la capacidad técnica de Güler, considerado uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección en el futbol europeo. Su precisión en los disparos de media distancia y las jugadas a balón parado se han convertido en recursos importantes tanto para el Real Madrid como para la Selección de Turquía.

Arda Güler celebra gol con Turquía l AP

Bélgica responde al gol de Arda Güler y empata el partido

Sin embargo, la ventaja del conjunto otomano duró poco tiempo. Bélgica consiguió reaccionar y marcar el 1-1, resultado que devolvió la igualdad al encuentro y obligó a Turquía a buscar nuevamente el arco rival para intentar conseguir su primera victoria en esta edición de la Nations League.

El compromiso también tiene implicaciones importantes para la clasificación del Grupo A1, donde Bélgica mantiene una disputa con selecciones como Francia e Italia por los boletos a la siguiente ronda. Por ello, conseguir los tres puntos ante Turquía representa una necesidad para las aspiraciones del conjunto belga.