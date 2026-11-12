La actividad del futbol europeo se reanuda con la Jornada 5 de la Fase de Grupos

La UEFA Nations League retoma su actividad este viernes 13 de noviembre con un atractivo enfrentamiento entre Eslovenia y Suiza, correspondiente a la Jornada 5 de la Fase de Grupos. Ambas selecciones se medirán en el Estadio Ljudski vrt de Máribor, en un encuentro que podría ser determinante para definir las posiciones del Grupo 1 de la Liga B. El partido esta programado a las 13:45 (hora centro de México) y estará disponible por Sky Sports.

¿Cómo llegan los equipos?

Suiza llegará a este compromiso como la principal candidata a quedarse con los tres puntos. El conjunto helvético domina el sector con 12 unidades, producto de cuatro victorias en sus primeros cuatro partidos, por lo que buscará mantener su paso perfecto y asegurar su condición de líder.

Del otro lado, Eslovenia afrontará el encuentro con la intención de hacerse fuerte en casa y recortar distancias con el primer lugar. Actualmente, los eslovenos ocupan la segunda posición con siete puntos, luego de registrar dos triunfos, un empate y una derrota.

João Pinheiro y Breel Embolo en el Suiza vs Argentina en el Mundial 2026 | IMAGO 7

¿Cómo fue el último enfrentamiento entre Eslovenia y Suiza?

El antecedente más reciente entre ambas selecciones favorece a Suiza. El pasado 3 de octubre de 2026, los helvéticos consiguieron una victoria por marcador de 2-1, resultado que les permitió sumar tres puntos importantes dentro de la competencia.

En aquel encuentro, Dan Ndoye apareció en el marcador para Suiza, mientras que Erik Janža anotó un autogol. Por parte de Eslovenia, Žan Vipotnik consiguió descontar, aunque su anotación no fue suficiente para evitar la derrota.

Afición de Suiza, en partido ante Argentina | AP

¿Cuándo y dónde ver Eslovenia vs Suiza?

FECHA: Viernes 13 de noviembre

HORA: 13:45 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Ljudski vrt de Máribor

TRANSMISIÓN: Sky Sports