PSV en busca de convencer a Kevin de Bruyne | AP

El belga de 35 años está cerca de llegar a la Eredivisie

Las cosas estàn que arden en el mercado invernal. luego de presentarse el interés del PSV por Kevin de Bruyne. Según información de Eindhovens Dagblad, el conjunto neerlandés está muy cerca de fichar al futbolista belga, quien termina contrato con el Napoli en verano de 2027.

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Ya hay contacto con el PSV

De acuerdo con el periódico, existe contacto de los Granjeros del "más alto nivel" con el mediocampista de 35 años; sin embargo, aún no hay acuerdo, por lo que se tendrá que esperar hasta las próximas semanas para conocer si se concretará el fichaje.

Cabe recalcar que muchos clubes también están alerta de la finalización del contrato del futbolista napolitano; no obstante, el PSV tiene la ventaja gracias a Eddy Pepels, fisioterapeuta del club, que laboró durante varios años en la selección belga.

Kevin De Bruyne sufre rotura grave | AP

Rendimiento por debajo de las expectativas

Kevin de Bruyne llegó como agente libre al Napoli, tras finalizar contrato con el Manchester City, en verano de 2025. Desde su arribo al sur de Italia, el dos veces mejor jugador de la Premier League ha disputado 32 partidos, 11 de ellos en la presente temporada, con una cuenta de nueve goles y seis asistencias, por lo que su salida de la Serie A, no sería mal vista para el volante.