¡Scaloni hasta 2030! Argentina renueva a su técnico campeón del mundo para un tercer Mundial

Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, y Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, en negociaciones para renovación | @Argentina

El entrenador buscará hacer historia con Argentina tras la salida de Lionel Messi

La Selección Argentina aseguró la continuidad del entrenador que la llevó a conquistar el Mundial de Qatar 2022. Lionel Scaloni renovó su contrato con la Asociación del Futbol Argentino (AFA) hasta 2030, por lo que se mantendrá al frente de la Albiceleste durante el próximo ciclo mundialista, con la misión de comenzar una nueva etapa tras el retiro internacional de Lionel Messi.

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El estratega de 48 años llegó a un acuerdo con Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, para prolongar su etapa en el banquillo argentino, que comenzó en septiembre de 2018. La renovación contempla un primer periodo hasta la Copa América 2028 y una extensión que permitirá al entrenador llegar a la Copa del Mundo de 2030.

El anuncio se produjo en la antesala de los compromisos amistosos que Argentina disputará frente a Uruguay y Costa Rica durante la Fecha FIFA de noviembre. La continuidad de Scaloni representa una apuesta por mantener la estructura deportiva que llevó a la Albiceleste a conquistar cuatro títulos internacionales, ahora con el desafío de construir un equipo sin Messi.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, en la Copa del Mundo 2026 | AP

Lionel Scaloni buscará un récord histórico con Argentina en el Mundial 2030

Con su renovación, Scaloni quedó encaminado a convertirse en el primer entrenador en dirigir a la Selección Argentina en tres Copas del Mundo consecutivas. El estratega ya estuvo al frente del combinado sudamericano en Qatar 2022, donde conquistó el campeonato, y en la edición de 2026, cuando alcanzó la Final ante España.

De mantenerse hasta 2030, superará en participaciones mundialistas como seleccionador argentino a dos entrenadores históricos: César Luis Menotti, campeón en 1978, y Carlos Bilardo, quien levantó el trofeo en México 1986. Ambos dirigieron a la Albiceleste en dos Copas del Mundo, por lo que Scaloni tendrá la oportunidad de establecer una nueva marca.

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina | AP

¿Cuántos partidos ha ganado Lionel Scaloni como entrenador de Argentina?

Desde su debut en septiembre de 2018, cuando Argentina derrotó 3-0 a Guatemala, Scaloni ha dirigido 107 encuentros con un balance de 83 victorias, 14 empates y 10 derrotas. Durante ese periodo también consiguió una racha de 36 partidos consecutivos sin perder, una de las más importantes en la historia del combinado sudamericano.

Además de sus resultados, el estratega conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Estos cuatro campeonatos lo colocaron entre los entrenadores más exitosos de Argentina y consolidaron un proyecto que logró mantenerse competitivo durante dos ciclos mundialistas.