El ex futbolista murió a los 77 años de edad; la causa aún es desconocida

El futbol argentino está de luto. Carlos Babington, histórico exjugador de Huracán, mundialista con la selección de Argentina en Alemania 1974 y antiguo entrenador del León, falleció este miércoles a los 77 años. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

¿Quién fue Carlos Babington?

La noticia fue difundida por medios deportivos argentinos y posteriormente confirmada por personas cercanas al exmediocampista. De acuerdo con el periodista Horacio Pagani, uno de sus grandes amigos, Babington fue encontrado sin vida en su domicilio: "Lo encontraron en su domicilio, acostado en su cama".

Conocido como 'El Inglés', sobrenombre que heredó de su abuelo nacido en Londres, Babington construyó una carrera destacada como mediocampista, especialmente durante su etapa con Huracán, equipo con el que alcanzó la gloria en 1973 al conquistar el campeonato de la liga argentina bajo la dirección técnica de César Luis Menotti.

Carlos Babington como entrenador de León | MEXSPORT

En aquel conjunto compartió vestidor con figuras como Miguel Brindisi, Alfio Basile y René Houseman, en una de las generaciones más recordadas de la institución de Parque Patricios. Su talento también le permitió ganarse un lugar en la selección argentina que participó en la Copa del Mundo de 1974.

Durante aquella justa mundialista, Babington tuvo actuaciones destacadas, aunque la Albiceleste no consiguió avanzar a las Semifinales. Argentina quedó eliminada en la segunda fase después de perder frente a Brasil y Países Bajos, selección que contaba con Johan Cruyff como una de sus principales figuras.

Carlos Babington, entrenador Argentino | MEXSPORT

El futbol se despide de Carlos Babington

Después de su aventura mundialista, el argentino continuó su carrera en el futbol alemán con el Wattenscheid. Posteriormente regresó a Huracán, pasó por el balompié estadounidense y tuvo una experiencia en Colombia con Junior de Barranquilla, equipo con el que terminó su trayectoria como futbolista en 1983.

Tres años después comenzó su camino en los banquillos. A lo largo de su carrera dirigió a distintos clubes argentinos, entre ellos Platense, Huracán, Banfield, Racing Club, River Plate y Chacarita Juniors. También tuvo una etapa en el futbol mexicano al hacerse cargo del Club León.

Su vínculo con Huracán trascendió el terreno de juego, pues entre 2006 y 2011 asumió la presidencia de la institución. Sin embargo, su gestión terminó envuelta en una controversia judicial por una investigación de administración fraudulenta, situación que provocó su destitución y el distanciamiento con parte de la afición.