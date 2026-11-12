El mediocampista mexicano tendría las horas contadas en el conjunto rojiblanco debido a la falta de oportunidades

El futuro de Obed Vargas en el Atlético de Madrid comienza a tomar otro rumbo. A pesar de que el mediocampista mexicano llegó al conjunto español a principios de este año, su participación bajo las órdenes de Diego Simeone ha sido prácticamente nula, situación que lo colocaría entre los candidatos a salir durante el próximo mercado de fichajes invernal.

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¿Cuál es la situación de Obed?

El futbolista azteca no ha logrado hacerse de un lugar en el esquema del estratega argentino. Hasta el momento, apenas acumula 12 minutos de actividad en la presente temporada, mismos que disputó frente al Stuttgart en la Champions League, mientras que en LaLiga todavía no registra participaciones.

De acuerdo con información Mateu Alemany, director de Futbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, tendría contemplada la salida de Obed Vargas durante los próximos meses, aunque la intención no sería desprenderse definitivamente del mexicano, sino encontrarle un equipo mediante un préstamo.

Obed Vargas en entrenamiento con Atlético de Madrid | AFP

La operación tendría dos objetivos principales para la institución rojiblanca. Por un lado, permitir que el mediocampista tenga la continuidad que no ha encontrado con Simeone y pueda sumar minutos de competencia; por otro, liberar espacio dentro de la plantilla para incorporar nuevos futbolistas.

Entre las prioridades del Atlético de Madrid estaría reforzar el lateral izquierdo, una posición que la directiva considera necesario cubrir de cara a la segunda mitad de la campaña. Por ello, la salida de algunos elementos facilitaría la llegada de nuevos jugadores.

Obed Vargas sale a calentar con Atlético de Madrid | IG: @atleticodemadrid

Obed Vargas ya estuvo cerca de abandonar al Atlético

Esta no sería la primera ocasión en la que Obed Vargas aparece en los planes de salida del conjunto colchonero. Durante el pasado mercado de fichajes veraniego, el mexicano estuvo cerca de abandonar el equipo debido a la falta de oportunidades para competir por un puesto.

En aquel momento, clubes como Alavés, Getafe, Valencia y Sevilla mostraron interés en conseguir su préstamo; sin embargo, las negociaciones no prosperaron debido a las limitaciones salariales de los equipos interesados.

Ahora, con el mercado invernal cada vez más cerca y sin actividad en el campeonato español, el panorama del seleccionado mexicano apunta nuevamente a una posible cesión. La intención del Atlético sería encontrarle un destino donde pueda tener protagonismo y continuar con su desarrollo futbolístico.