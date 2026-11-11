En dónde ver Chequia vs España: Horario y canales de transmisión de la UEFA Nations League

La Roja de Luis de la Fuente visita Praga en la Jornada 5 con el paso perfecto y la clasificación en la bolsa

El partido entre Chequia y España correspondiente a la quinta jornada del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026-27 se jugará este jueves 12 de noviembre de 2026 en la cancha del Estadio Letná, con el silbatazo inicial programado a las 13:45 horas (tiempo del centro de México). La transmisión en vivo para México estará disponible en televisión de paga a través de Sky Sports e izzi, mientras que por vía streaming se podrá seguir mediante la plataforma de Sky+.

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La selección española parte como amplia favorita para conseguir los tres puntos en calidad de visitante, respaldada por su liderato imbatible y cuatro victorias en el certamen.

¿Cómo llegan Chequia y España a la Jornada 5 de la Nations League?

El compromiso en la capital checa presenta dos realidades completamente opuestas dentro del Grupo A3 del torneo continental.

Selección de Chequia en el Mundial 2026 l AP

El conjunto dirigido por Santi Denia ocupa el último lugar del sector sin puntos en cuatro jornadas y arrastra una racha negativa de cinco derrotas consecutivas en todas las competencias. La escuadra local necesita sumar de forma urgente en casa para evitar complicaciones en la lucha por la permanencia y mantener aspiraciones de jugar el repechaje.

Jugadores de España en celebración en la Nations League | AP

Los dirigidos por Luis de la Fuente lideran la tabla con 12 puntos de 12 posibles (12 goles a favor y solo cinco en contra) y ya tienen asegurado su boleto a los Cuartos de Final. La Roja buscará mantener el paso perfecto en el futbol europeo para llegar fortalecida a la última jornada frente a Inglaterra, donde se definirá el liderato absoluto del grupo.

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