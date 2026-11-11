El partido entre Italia y Francia correspondiente a la Jornada 5 de la UEFA Nations League se jugará este jueves 12 de noviembre de 2026 en el Estadio San Siro, con el silbatazo inicial programado a las 13:45 horas (tiempo del centro de México). El encuentro se podrá seguir en vivo y en exclusiva en territorio mexicano a través de la señal de Sky Sports México (televisión de paga e izzi / Sky+).

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Francia parte como favorita en las predicciones, aunque se espera un encuentro sumamente equilibrado debido a la importancia de los puntos en disputa y la jerarquía ofensiva de ambas potencias europeas.

¿Cómo llegan Italia y Francia a la Jornada 5 de la Nations League?

El compromiso en territorio milanés será clave en la definición del Grupo A1, donde las dos selecciones se juegan el boleto a la siguiente ronda del torneo continental.

Pio y Sebastiano Esposito en celebración con la Selección de Italia | AP

El conjunto dirigido por Roberto Mancini se ubica en el segundo puesto con 7 puntos, buscando aprovechar la localía para igualar a los galos tras su reciente victoria 3-1 sobre Turquía. Pese a arrastrar bajas sensibles como las de Gianluca Mancini, Mateo Retegui y Moise Kean, la Azzurra acumula tres partidos sin perder.

Festejo de la Selección de Francia ante Bélgica | AP

La selección dirigida por Zinédine Zidane marcha como líder invicta con 10 unidades producto de tres triunfos y un empate. A pesar de las ausencias por lesión de figuras como Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé y William Saliba, los franceses apostarán por el liderazgo de Kylian Mbappé y Michael Olise, sabiendo que un empate en Milán les bastará para asegurar la ventaja antes de cerrar la fase de grupos frente a Turquía.

Dónde ver Italia vs Francia

  • Fecha: Jueves 12 de noviembre

  • Hora: 13:45 hrs

  • Sede: Estadio San Siro

  • Canales de transmisión: Sky Sports México