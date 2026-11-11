El capitán galo quedó descartado para el compromiso en San Siro tras presentar molestias

El atacante y capitán Kylian Mbappé quedó completamente descartado de la Selección de Francia para disputar el esperado encuentro de este jueves frente a Italia en la cancha de San Siro, luego de no participar en el entrenamiento matutino de este miércoles a causa de unas molestias en los isquiotibiales.

Pese a que el diario deportivo L'Équipe detalló que las molestias del astro del Real Madrid no revisten gravedad, el cuerpo técnico encabezado por Zinedine Zidane prefirió no arriesgar a su máxima figura para la visita a Milán. El plan del estratega galo es evaluar su evolución física con la intención de que pueda estar disponible para el compromiso del próximo domingo frente a Turquía en Burdeos, donde los Bleus buscarán amarrar su clasificación a los Cuartos de Final.

Las convocatorias de Senny Mayulu y Eli Junior Kroupi con la Selección de Francia

La ausencia del atacante estelar obligó a Zidane a mover sus fichas y llamar por primera vez a la Selección Mayor a la joya del Paris Saint-Germain, Senny Mayulu. El joven delantero de 20 años, quien se encontraba concentrado con el combinado Sub-21 en Clairefontaine, viajó de emergencia a Milán para integrarse al primer equipo.

Mayulu se suma a Eli Junior Kroupi, atacante de 20 años del Bournemouth de la Premier League, quien recibió su primer llamado para suplir a Marcus Thuram (ausente por una lesión en los isquiotibiales).

Kylian Mbappé en celebración con la Selección de Francia | MEXSPORT