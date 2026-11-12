El atacante mexicoamericano espera saber si el club estadounidense hará válida su opción de compra o si deberá reportarse con el Guadalajara

El futuro de Cade Cowell es una incógnita de cara a la próxima temporada. El atacante mexicoamericano concluyó su participación con el New York Red Bulls en la MLS y, por ahora, desconoce si continuará su carrera en el futbol estadounidense o tendrá que regresar a las filas de Chivas.

El futbolista fue cedido por un año al conjunto neoyorquino, con una opción de compra al finalizar el préstamo. Por ello, una vez que concluya su cesión, Cowell deberá reportar con el Guadalajara para incorporarse a los trabajos de pretemporada, ya que sus derechos federativos todavía pertenecen al Rebaño.

Sin embargo, New York Red Bulls tiene la posibilidad de adquirir al atacante de manera definitiva, por lo que las próximas semanas serán importantes para conocer si el equipo estadounidense decide hacer válida la opción de compra y mantener al jugador en sus filas.

Gabriel Milito en la banca del Nou Camp durante el duelo de Chivas vs León | Imago7

Por otra parte, la postura de Gabriel Milito también será determinante en el futuro de Cowell. El estratega argentino deberá evaluar si el atacante entra en sus planes para la siguiente campaña, luego de que durante su gestión en el Guadalajara tuvo participación a cuentagotas. Ante este escenario, la directiva rojiblanca tampoco vería con malos ojos una posible venta que le permita recuperar parte de la inversión realizada en 2024.

Durante su paso por Chivas, Cowell disputó 69 partidos, en los que consiguió 12 anotaciones y cinco asistencias. Mientras tanto, en su etapa con New York Red Bulls registró 34 encuentros, cuatro goles y ocho asistencias, números que le permitieron tener mayor participación en el funcionamiento ofensivo del conjunto estadounidense.

Cowell ya no forma parte del Rebaño Sagrado | Imago7

Ante la incertidumbre sobre su futuro, el propio futbolista reconoció que todavía no tiene información sobre lo que sucederá con su carrera, por lo que dejó abiertas las posibilidades de continuar en Estados Unidos o regresar al futbol mexicano.

“No estoy muy seguro de eso, obviamente. Estoy seguro de que las conversaciones comenzarán ahora que sabemos con certeza que la temporada terminó y sí, obviamente no sé nada en este momento, así que dejaré que mi agente y el club se encarguen de hablar de eso.