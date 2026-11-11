Lionel Messi conquista la MLS al establecer varios récords, además de ir por otra hazaña en los Playoffs

Con 26 goles y 17 asistencias, conquistó su segundo Botín de Oro consecutivo, estableció marcas inéditas y ahora buscará trasladar su dominio individual a los Playoffs

Lionel Messi sigue escribiendo capítulos históricos en Estados Unidos. A sus 39 años, el delantero argentino cerró la temporada regular 2026 con números extraordinarios que lo colocaron nuevamente en la cima de la MLS y lo convirtieron en protagonista de ocho registros históricos de la competición.

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Su rendimiento fue determinante para Inter Miami, pues terminó con 26 anotaciones y 17 asistencias en 31 encuentros. Estas cifras le permitieron alcanzar 43 participaciones directas de gol, además de conquistar el Botín de Oro por segundo año consecutivo, algo que ningún futbolista había conseguido anteriormente en la liga.

Los ocho récords que Messi dejó en la temporada 2026

La primera gran hazaña fue convertirse en el primer bicampeón consecutivo del Botín de Oro. También se convirtió en el segundo jugador en la historia de la MLS que consigue al menos 25 goles en temporadas consecutivas, después de marcar 29 tantos en 2025 y 26 en 2026.

Su capacidad goleadora también quedó reflejada en los registros acumulados. Con 55 anotaciones en las últimas dos campañas y 75 en las tres más recientes, Messi consiguió la segunda mejor producción histórica en ambos periodos. Además, se unió a Denis Bouanga como los únicos futbolistas que han marcado al menos 20 goles durante tres temporadas consecutivas.

Lionel Messi en la MLS | AP

Otro de sus registros llegó en la generación de oportunidades: fue el primer jugador en conseguir 40 o más participaciones directas de gol en dos campañas consecutivas.

Sus 43 contribuciones de 2026 representaron la tercera mejor cifra individual de una temporada regular, mientras que sus 127 participaciones entre 2024 y 2026 establecieron la mejor marca acumulada en un periodo de tres años.

Messi busca trasladar sus números a los Playoffs de la MLS

Lionel Messi lidera remontada de Inter Miami ante New England Revolution | AP

Más allá de los goles y las asistencias, el argentino también sobresalió por su efectividad. Terminó la fase regular con 25 anotaciones sin contar penales, solamente por detrás de los 28 que él mismo consiguió en 2025. Asimismo, registró un promedio de 0.84 goles por partido, el más alto de toda la competición.