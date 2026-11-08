'Chucky' Lozano en el partido de Galaxy contra San Diego en la MLS | AFP

El cuadro angelino cayó 2-1 ante el Real Salt Lake en la última jornada

La temporada 2026 de la MLS terminó de manera amarga para Hirving 'Chucky' Lozano y el Los Angeles Galaxy, que se despidieron de toda posibilidad de disputar los Playoffs después de caer 2-1 frente al Real Salt Lake en la última jornada de la fase regular.

El conjunto angelino necesitaba un resultado favorable para asegurar su boleto a la postemporada, pero no consiguió cumplir con el objetivo y terminó fuera de los nueve primeros lugares de la Conferencia Oeste.

¿Cómo fue el partido?

El encuentro, disputado en el America First Field de Utah, comenzó con complicaciones para los visitantes, pues Real Salt Lake tomó rápidamente el control del marcador. Apenas al minuto 10, Sergi Solans aprovechó un pase filtrado de Noel Caliskan para superar al guardameta JT Marcinkowski y adelantar a los locales.

La situación empeoró apenas tres minutos después, cuando Zach Booth apareció dentro del área para recuperar un balón tras una jugada de tiro de esquina y sacar un disparo que terminó en el fondo de las redes.

'Chucky' Lozano anota ante San Diego FC | AFP

La respuesta del equipo de Los Ángeles llegó antes del descanso y tuvo participación del futbolista mexicano. Al minuto 40, Hirving Lozano desbordó por el costado derecho y envió un balón hacia el área que, durante un intento de despeje del defensor Luc de Fougerolles, terminó dentro de su propia portería.

Galaxy otra vez sin postemporada

De esta manera, LA Galaxy concluyó la temporada regular con 44 puntos y un registro de 11 victorias, 12 derrotas y 11 empates, ubicándose en el décimo primer puesto de la Conferencia Oeste, fuera de los nueve lugares que otorgaban acceso a los Playoffs.

La derrota también significó que el equipo californiano se quedara sin participar en la postemporada por segundo año consecutivo, después de haber conquistado la MLS Cup en 2024.

Por su parte, Real Salt Lake llegó a 45 unidades y se quedó con el último boleto disponible de la Conferencia Oeste, prolongando su presencia en los Playoffs por sexta temporada consecutiva.