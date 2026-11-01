En plena Noche de Brujas, Hirving Lozano regresó de buena manera aportando en el aplastante marcador

Hirving 'Chucky' Lozano regresó de su lesión para asustar a Austin FC en pleno Halloween. Después de permanecer más de un mes sin disputar un partido con el LA Galaxy por una lesión, el delantero mexicano reapareció este sábado 31 de octubre y lo hizo con una anotación en la goleada de 4-1 sobre el cuadro austinita , en actividad de la Major League Soccer.

El atacante de la Selección Mexicana volvió a la titularidad y necesitó únicamente 38 minutos para hacerse presente en el marcador, aprovechando una asistencia de una de las estrellas del equipo angelino Marco Reus para marcar de cabeza. Lozano consiguió su segundo gol con la camiseta del conjunto angelino, que sumó tres puntos importantes en sus aspiraciones de clasificar a los Playoffs de la temporada 2026.

¿Cómo fue el gol de Chucky Lozano en su regreso?

La anotación del futbolista mexicano llegó al minuto 38 del primer tiempo, cuando el alemán Marco Reus recibió un balón por el sector derecho del área y consiguió llegar hasta la línea de fondo. Desde esa posición, el exjugador del Borussia Dortmund mandó un servicio preciso para Hirving Lozano, quien conectó un remate de cabeza que dejó sin posibilidades al guardameta Damian Las.

El gol del Chucky significó el 2-0 momentáneo para LA Galaxy, que había abierto el marcador apenas al minuto 10 por conducto de João Klauss. El conjunto dirigido por Greg Vanney mantuvo el dominio del encuentro y amplió su ventaja al inicio del segundo tiempo, cuando Robert Taylor consiguió la tercera anotación al minuto 48.

Austin FC logró descontar al minuto 54 gracias a Ervin Torres; sin embargo, la reacción del conjunto visitante no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido. Sergi Roberto apareció para marcar el cuarto tanto de LA Galaxy y establecer el 4-1 definitivo, resultado que permitió al equipo de Los Ángeles alcanzar los 44 puntos y ubicarse en la séptima posición de la Conferencia Oeste.

Chucky Lozano vuelve a marcar tras superar lesión con la Selección Mexicana

El regreso de Hirving Lozano se produjo después de una lesión sufrida durante su participación con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de octubre. El atacante había disputado el encuentro amistoso frente a Colombia, pero posteriormente presentó molestias físicas que lo alejaron de las canchas y provocaron que se perdiera los últimos cuatro compromisos del LA Galaxy.

Antes de su anotación frente al Austin FC, Chucky Lozano no marcaba desde el pasado 29 de agosto, cuando consiguió su primer gol con el conjunto angelino ante San Diego FC, su antiguo equipo. Con este nuevo tanto, el mexicano llegó a dos anotaciones y dos asistencias desde su incorporación al Galaxy durante el mercado de verano de 2026.

'Chucky' Lozano en celebración con Galaxy en la MLS | AFP