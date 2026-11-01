Ervin Torres deslumbra con golazo en el duelo donde Austin FC cayó con el Galaxy

Ervin Torres celebra el golazo que marcó en la MLS | austinfc

El mexicoamericano marcó una auténtica obra de arte en la goleada de LA Galaxy sobre Austin FC y comienza a llamar la atención por su talento

Ervin Torres sorprendió en la MLS con un auténtico golazo que, pese a la derrota 4-1 del Austin FC ante LA Galaxy, se robó los reflectores del encuentro.

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El joven mexicoamericano sacó un potente disparo desde fuera del área y mandó el balón directo al ángulo, en una anotación que volvió a poner su nombre en el radar del futbol estadounidense.

Ervin Torres, una joya mexicoamericana que comienza a destacar en la MLS

Aunque el resultado terminó favoreciendo al conjunto angelino, la anotación del mediocampista fue uno de los momentos más destacados del encuentro. El futbolista de apenas 18 años volvió a demostrar su capacidad ofensiva y sumó otro capítulo importante en su crecimiento dentro del futbol estadounidense.

Torres nació en Laredo, Texas, el 14 de noviembre de 2007, y forma parte de la estructura del Austin FC desde 2020, cuando se incorporó a sus categorías inferiores. En noviembre de 2025 firmó un contrato como jugador formado en casa para el primer equipo, con vínculo garantizado hasta 2028.

¿Ervin Torres podría jugar para la Selección Mexicana de Rafael Márquez?

Ervin Torres sale a la cancha para jugar con el Austin FC | austinfc

Su crecimiento no ha pasado desapercibido, pues en 2026 fue incluido en la lista de los 22 mejores futbolistas menores de 22 años de la MLS. Además, ha tenido participación con distintas categorías juveniles de Estados Unidos, aunque todavía podría existir la posibilidad de representar a México si cumple los requisitos de elegibilidad y toma esa decisión.

Con Rafael Márquez al frente del Tricolor, el nombre de Torres podría convertirse en una alternativa a seguir rumbo al próximo proceso mundialista.