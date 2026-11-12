El Clásico del Río de la Plata llega con su primera edición sin Lionel Messi en la convocatoria

El futbol sudamericano tendrá uno de sus enfrentamientos más atractivos este viernes 13 de noviembre de 2026, cuando Argentina se mida ante Uruguay en un partido amistoso que se disputará en La Bombonera, en Buenos Aires. El partido está programado para iniciar a las 17:00 (hora centro de México) y estará disponible por las pantallas de VIX +.

¿Cómo llegan Argentina y Uruguay al partido?

El encuentro tendrá un ingrediente especial para la Albiceleste, ya que será la primera convocatoria sin la presencia de Lionel Messi, considerado una de las máximas leyendas del futbol argentino. Su ausencia marcará una nueva etapa para el combinado sudamericano, que buscará mantener su protagonismo internacional.

Por su parte, Uruguay llegará con la intención de imponerse ante uno de sus rivales históricos. La Celeste tendrá una prueba importante frente al actual campeón del mundo, en un duelo que también servirá para evaluar el rendimiento de sus futbolistas.

Argentina vs Burkina Faso, en el Estadio Monumental | AP

Argentina afrontará este compromiso después de conseguir dos contundentes victorias en sus últimos encuentros. La Albiceleste derrotó 3-0 a Benín y posteriormente goleó 7-0 a Burkina Faso, resultados que reflejan su poderío ofensivo antes de medirse con los uruguayos.

Uruguay tampoco se queda atrás en cuanto a resultados recientes. El conjunto charrúa viene de superar 4-1 a Corea del Sur y de conseguir una goleada de 6-1 frente a India, por lo que buscará trasladar ese buen momento al enfrentamiento ante Argentina.

Brian Rodríguez en un calentamiento con la Selección de Uruguay | MEXSPORT

¿Cómo quedó el último Argentina vs Uruguay?

La rivalidad entre ambas selecciones cuenta con antecedentes recientes en las Eliminatorias mundialistas. En noviembre de 2021, Argentina consiguió una victoria por 1-0 en territorio uruguayo.

Sin embargo, Uruguay respondió en noviembre de 2023 al imponerse 2-0 en La Bombonera, mientras que el enfrentamiento más reciente entre ambos, disputado el 21 de marzo de 2025, terminó con triunfo argentino por 1-0, gracias a una anotación de Thiago Almada.

Ahora, los dos combinados volverán a encontrarse en un duelo que promete intensidad, con Argentina intentando mantener su dominio reciente y Uruguay buscando repetir lo conseguido en Buenos Aires.

Argentina vs Burkina Faso, en el Estadio Monumental | AP

¿Cuándo y dónde ver Argentina vs Uruguay?