Owono es sancionado con 12 partidos de suspensión por jugada con Jesús de Miguel; esto dijo el acta arbitral

Jesús Owono, el portero que chocó con Jesús de Miguel | AFP

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) ha catapultado la sanción por el hecho derivado en el partido entre Tenerife y CF Andorra

Jesús Owono ha sido sancionado con 12 partidos de suspensión por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) por su expulsión en la jugada, durante los último minutos del partido entre el Tenerife y CF Andorra, con Jesús de Miguel.

¿Qué dice acta arbitral y el Comité de Disciplina?

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández asignó en la acta el juego brusco: "Por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa".

"Son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión", catapultó el Comité de Disciplina.

El momento del choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel Alameda en el partido de Andorra contra Tenerife | AP

¿Cuál fue la jugada?

La jugada se originó durante el tiempo añadido, del juego entre el Tenerife y el Andorra de la Jornada 12 en la Liga Hypermotion. De Miguel se dirigía hacia el balón en las inmediaciones del mediocampo cuando Owono, portero del conjunto andorrano, abandonó su área para intentar anticiparse y despejar la pelota.

El guardameta impactó violentamente con la rodilla contra el pecho del delantero, quien cayó inmediatamente al césped sin poder reincorporarse. La contundencia del golpe provocó que los jugadores de ambos equipos solicitaran desesperadamente la entrada de los servicios médicos; pero, era evidente que golpe fue muy fuerte dejando ver al jugador quedando prácticamente inmovil.

Jesús de Miguel Alameda es atendido en el campo tras el choque con el portero rival | AP

El delantero del Tenerife permaneció inmóvil sobre el césped mientras recibía atención de los especialistas, quienes tuvieron que intervenir durante varios minutos para estabilizarlo.

Cabe mencionar que Owono también regresó a la zona del incidente después de la acción, que terminó con su expulsión mediante tarjeta roja directa. El español fue llevado al Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria; sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Incluso Jesús Owono, portero del Andorra, que se vio involucrado en la temeraria jugada y que tuvo como consecuencia el fallecimiento de Jesús de Miguel tuvo que cerrar sus redes sociales por mensaje altisonantes de los aficionados.