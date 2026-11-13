La selección teutona no dejó pasar la oportunidad en contra del equipo de Veljko Paunovic

La Selección de Alemania consiguió una importante victoria de 3-1 frente a Serbia en la quinta jornada de la UEFA Nations League 2026-2027. El conjunto dirigido por Jürgen Klopp se impuso en Belgrado gracias a una contundente actuación ofensiva que le permitió sumar tres puntos fundamentales en sus aspiraciones de avanzar a los Cuartos de Final.

Con este resultado, Die Mannschaft llegó a ocho unidades en el Grupo A2 y se colocó en igualdad de puntos con Grecia, mientras que Países Bajos se mantiene como líder. Aunque todavía no tiene asegurado su boleto a la siguiente ronda, Alemania depende de sí misma para conseguir la clasificación en la última fecha.

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Alemania comenzó con ventaja y sentenció el partido ante Serbia

El encuentro disputado en el Stadion Rajko Mitić comenzó de manera favorable para los visitantes. Apenas al minuto 3, un remate de cabeza de Kai Havertz terminó en un desvío del defensor Srđan Babić, quien mandó el balón a su propia portería para establecer el 1-0. La presión alemana continuó y al minuto 14 Florian Wirtz aprovechó un rebote del guardameta para definir por encima de él y ampliar la ventaja.

Serbia tuvo dificultades para reaccionar ante el dominio de los dirigidos por Jürgen Klopp, quienes encontraron espacios para generar peligro durante la primera mitad. Al comienzo del segundo tiempo, Brajan Gruda apareció con un disparo para marcar el 3-0 y prácticamente encaminar el triunfo de Alemania en territorio balcánico.

Serbia vs Alemania Nations League | AP

El conjunto local consiguió descontar al minuto 55, cuando Srđan Babić aprovechó un rebote del arquero Marc-André ter Stegen para colocar el 3-1 definitivo. Pese al tanto, Alemania mantuvo el control del encuentro, incluso consiguió otras aproximaciones peligrosas y tuvo un gol anulado a Joshua Kimmich.

¿Qué necesita Alemania para clasificar a los Cuartos de Final de la Nations League?

La victoria permitió que Alemania alcanzara los ocho puntos en el Grupo A2, los mismos que Grecia, mientras que Países Bajos encabeza el sector con 11 unidades. El resultado de los neerlandeses ante los griegos, con goleada de 7-0, también modificó el panorama de la clasificación y dejó a los alemanes con posibilidades de avanzar.

Ahora, la Selección Alemana tendrá que afrontar su último compromiso de la fase de grupos frente a Países Bajos, el próximo lunes 16 de noviembre. Una victoria le garantizaría el boleto a los Cuartos de Final, e incluso podría permitirle terminar como líder de su sector, dependiendo de lo que suceda en el encuentro entre Grecia y Serbia.

Alemania se adelanta en contra de Serbia en Nations League | AP