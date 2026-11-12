Italia fue una de las grandes sorpresas al derrotar a Francia y tomar el liderato de su grupo

La UEFA Nations League 2026-27 vivió una intensa jornada este jueves 12 de noviembre, con ocho encuentros correspondientes a la quinta fecha de la fase de grupos. Italia, España, Inglaterra y Bélgica fueron algunos de los grandes protagonistas, en una fecha que dejó resultados importantes de cara a la definición de los equipos que avanzarán a la siguiente ronda.

Uno de los encuentros más destacados se disputó entre Italia y Francia, dos selecciones que llegaron a esta jornada con aspiraciones de clasificación. La Azzurra aprovechó su condición de local para imponerse 3-1 a los franceses, resultado con el que consiguió tres puntos importantes en el Grupo A1 de la competencia.

En ese mismo sector, Bélgica consiguió una victoria como visitante tras derrotar 2-1 a Turquía. El combinado otomano comenzó ganando con una anotación de Arda Güler, futbolista del Real Madrid, pero los Diablos Rojos lograron darle la vuelta al marcador y llevarse los tres puntos, dejando a los turcos sin unidades después de cinco jornadas.

Harry Kane, jugador de Inglaterra, en festejo de gol | AP

España e Inglaterra consiguen victorias importantes en Nations League

Por su parte, la Selección de España mantuvo su buen paso en el torneo al derrotar 2-0 a Chequia en condición de visitante. La Roja aprovechó su superioridad para sumar una nueva victoria en el Grupo A3, en un compromiso donde el conjunto checo terminó con un futbolista expulsado.

Inglaterra también cumplió con su compromiso al vencer 2-1 a Croacia en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Los Tres Leones consiguieron un resultado importante ante un rival que buscaba recuperar terreno en el sector, mientras la lucha por los primeros puestos continúa de cara a la última fecha de la fase de grupos.

Con estos resultados, las selecciones de mayor protagonismo en la Liga A comienzan a definir sus posiciones rumbo a la fase eliminatoria. La sexta y última jornada será determinante para conocer a los clasificados a los Cuartos de Final, así como a los combinados que deberán disputar los encuentros de promoción o enfrentar el descenso de categoría.

Chequia vs España | AP

Albania, Bielorrusia y Montenegro también ganan en la UEFA Nations League

En los encuentros correspondientes a la Liga C, Albania consiguió una victoria de 2-0 sobre Finlandia, mientras que Bielorrusia se impuso por el mismo marcador a San Marino. Ambos resultados mantienen abierta la disputa por las posiciones de sus respectivos grupos, cuando resta una jornada para finalizar esta etapa.

Por otro lado, Montenegro derrotó 2-1 a Letonia, mientras que Armenia y Chipre protagonizaron el único empate del día, con marcador de 1-1. De esta manera concluyó la actividad del jueves, antes de que la quinta jornada continúe el viernes 13 de noviembre con encuentros como Países Bajos contra Grecia, Serbia frente a Alemania y Eslovenia ante Suiza.

Armenia 1-1 Chipre

Turquía 1-2 Bélgica

Italia 3-1 Francia

Chequia 0-2 España

Albania 2-0 Finlandia

San Marino 0-2 Bielorrusia

Inglaterra 2-1 Croacia

Montenegro 2-1 Letonia