El segundo día de la Jornada 5 trajo grande momentos y partidos importantes

La Fecha FIFA de noviembre no solo dejó un descanso de todas las ligas del mundo, sino que también trajo nuevas actividades de selecciones nacionales. Uno de los principales compromisos es la Jornada 5 de la UEFA Nations League, la cual llegó a la mitad de sus partidos desde el viejo continente.

Países Bajos y Alemania cumplen

Luego del arranque de la quinta jornada, los juegos del día viernes no decepcionaron, dejando un par de sorpresas, goleadas y otros resultados sin pena ni gloria. El juego que más llamó la atención fue el de Países Bajos vs Grecia, pues los pupilos de Xavi Hernández golearon 7-0 a los griegos.

Países Bajos festejando el 7-0 ante Grecia l AP

Por su parte, otra de las grandes potencias que vio actividades fue la Alemania de Jürgen Klopp, la cual derrotó 3-1 a Serbia, con esto volvió a meterse al camino del triunfo y ponerse de nuevo en la disputa del Grupo B.

Finalmente, los otros partidos que dejaron un gran sabor de boca fueron el de Islandia vs Bulgaria, mismo que quedó 0-5 en favor de los basálticos. Por su parte, Eslovaquia e Islas Feroe dejaron un entretenido y emocionante empate a dos goles.

Serbia vs Alemania Nations League | AP

Resultados Jornada 5 UEFA Nations League:

Moldavia 2-1 Kazajistán

Eslovenia 0-0 Suiza

Países Bajos 7-0 Grecia

Andorra 2-0 Gibraltar

Luxemburgo 0-1 Estonia

Serbia 1-3 Alemania

Escocia 2-1 Macedonia del Norte

Eslovaquia 2-2 Islas Feroe

Liechtenstein 0-1 Azerbaiyán

Bulgaria 0-5 Islandia