El más reciente mejor jugador del mundo habló en el vestidor con sus compaéros del equipo de 'Los Tres Leones'

Para muchos, Harry Kane ha sido un completamente justo ganador del Balón de Oro; sin embargo, desde que había obtenido el premio, no había metido gol, una racha que terminó en el partido ante Croacia, donde vía penal anotó de nueva cuenta para regresar a ser el goleador que ha sido durante muchos años.

Ya con eso en mente, el jugador se ha dirigido a sus compañeros para agradecerles el apoyo a lo largo de un año en el que le han pasado muchas cosas buenas al ex de Tottenham. Luego de ese discurso, el inglés dejó en claro que buscará que el próximo partido sea mejor para todos.

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Agradecimiento del Ballon D'Or

Harry Kane no tuvo más que palabras de agradecimiento para todos y cada uno de sus compañeros en la Selección de Inglaterra, pues sabe y ha externado que el proceso por el que ha pasado lo ha hecho llegar hasta la consecución del Balón de Oro, pero dejó claro como el capitán que quiere que se concentren en el siguiente encuentro:

Quería esperar a tener un buen resultado antes de darles las gracias a todos los que estuvieron involucrados en la temporada pasada, obviamente muchos momentos increíbles. Es un agradecimiento por todo el trabajo fuerte que han hecho todos en los entrenamientos que me impulsaron a ser mejor. Así que primero que todo, gracias por eso.

El cariño por sus compañeros es algo que no quedó para nada en discusión, pues a Kane no le importa cuántos tiempo llevan en la convocatoria, todos y cada uno de ellos le han ayudado a conseguir sus metas, incluso la más importante que tiene en su carrera en el tema individial.

Muchos de los jugadores de aquí y el cuerpo técnico han estado conmigo mucho y han sido testigos del proceso por el que he pasado. Ya saben, me encanta jugar con Inglaterra más que cualquier cosa. Quería darle las gracias a todos, ya sea tu primera o tu quincuagésima convocatoria, me han hecho mejor jugador y mejor persona, eso lo agradezco mucho

Harry Kane extiende su contrato con el Bayern Munich hasta 2029

Harry Kane continuará siendo una de las principales figuras del Bayern Munich, luego de que el delantero inglés acordara extender su contrato con el conjunto alemán hasta 2029. La renovación representa una apuesta del club bávaro por mantener a uno de sus futbolistas más importantes, quien ha respondido con goles y grandes actuaciones desde su llegada procedente del Tottenham Hotspur.

La decisión llega apenas una semana después de que Kane conquistara el Balón de Oro 2026, reconocimiento que lo convirtió en el primer futbolista inglés en ganar el galardón en 25 años. Desde su llegada en 2023, el atacante registra 156 goles en 161 partidos oficiales, además de conquistar dos títulos de Bundesliga, una Copa de Alemania y dos Supercopas alemanas. Con su continuidad asegurada, el delantero tendrá como uno de sus grandes objetivos conquistar la Champions League con el Bayern antes de finalizar su nuevo vínculo.