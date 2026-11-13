Lionel Messi durante el protocolo de himnos en la Campeones Cup | IMAGO7

El equipo de la MLS confirmó un partido amistoso ante el Millonario para el próximo 19 de enero

Lionel Messi volverá a jugar en el Estadio Monumental. El Inter Miami confirmó que enfrentará a River Plate en un partido amistoso programado para el próximo 19 de enero de 2027, en un encuentro que tendrá como principal atractivo el regreso del astro argentino a uno de los escenarios más emblemáticos de su carrera.

La noticia fue anunciada por el conjunto estadounidense a través de un comunicado oficial en su página web y posteriormente difundida en sus redes sociales. De esta manera, Messi volverá a pisar el césped de la casa del Millonario, aunque esta vez lo hará defendiendo los colores de las Garzas.

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Messi regresará al Monumental con la camiseta del Inter Miami

La presencia del campeón del mundo en el estadio de River Plate tendrá un significado especial para los aficionados argentinos. El rosarino volverá a un recinto donde protagonizó momentos importantes con la Albiceleste y que ha sido testigo de algunas de sus actuaciones más recordadas con la selección nacional.

Ahora, el escenario será diferente: Messi encabezará al Inter Miami en un compromiso frente a uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

Para los seguidores del Millonario también será una oportunidad especial de ver al futbolista argentino en su estadio, en un enfrentamiento que reunirá a dos instituciones con gran proyección internacional.

Lionel Messi lidera remontada de Inter Miami ante New England Revolution | AP

River Plate e Inter Miami protagonizarán un amistoso internacional

El encuentro forma parte de la preparación del Inter Miami y de su estrategia de expansión internacional, impulsada principalmente por la llegada de Lionel Messi y la incorporación de figuras de talla mundial.

Por su parte, River Plate continúa consolidando su crecimiento institucional y deportivo, con el Estadio Monumental como uno de sus principales símbolos.

La organización del partido estará a cargo de COC Global, empresa que trabajará en conjunto con ambas instituciones para ofrecer una jornada que no se limitará a los 90 minutos de futbol, pues también contempla actividades y experiencias para los aficionados.

Ángel Correa con River Plate | X:RiverPlate

¿Cuándo salen a la venta los boletos para River vs. Inter Miami?

El amistoso entre River Plate e Inter Miami se disputará el 19 de enero de 2027 en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina.

Hasta el momento, no se han anunciado los precios ni la fecha de inicio de la venta de entradas. Los detalles sobre los boletos y las actividades complementarias serán comunicados próximamente a través de los canales oficiales de los clubes y de la organización.