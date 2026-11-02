¿Qué dicen los audios del VAR? Revelan las conversaciones de las polémicas en el Boca vs. River

River Plate se queda con uno menos en el Clásico ante Boca | AP

La Liga Profesional de Futbol de Argentina publicó los diálogos entre Nicolás Ramírez y los encargados del VAR durante las dos expulsiones de River Plate en el Superclásico

La victoria de Boca Juniors por 1-0 sobre River Plate en el Superclásico argentino estuvo marcada por varias polémicas arbitrales. Luego del encuentro, la Liga Profesional de Futbol (LPF) publicó los audios de las conversaciones entre el árbitro central, Nicolás Ramírez, y los encargados del VAR, Silvio Trucco y Gastón Suárez, durante las jugadas que terminaron con las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

Los audios permitieron conocer los argumentos que llevaron a los silbantes a tomar ambas decisiones, especialmente en la primera tarjeta roja, que tuvo que ser revisada en el monitor, y en la segunda, donde el cuerpo arbitral analizó la intensidad del contacto sobre Lautaro Blanco.

¿Por qué expulsaron a Lucas Martínez Quarta?

La primera expulsión ocurrió antes de los 10 minutos del partido, cuando Lucas Martínez Quarta sujetó a Miguel Merentiel en una acción que inicialmente fue considerada por Ramírez como una jugada propia del partido.

Sin embargo, desde la cabina del VAR comenzaron a analizar una posible infracción por impedir una ocasión manifiesta de gol (DOGSO). Silvio Trucco explicó los elementos que tomó en cuenta para revisar la acción: "Va el balón hacia él, tiene distancia, tiene velocidad, tiene el control".

Ante la interpretación de la jugada, el VAR invitó al árbitro central a revisar las imágenes en el monitor. Durante la revisión, Ramírez reconoció qué fue lo que no alcanzó a observar en primera instancia: "Eso es lo que no observo en el campo de juego, no veo los brazos del defensor".

Después de analizar la repetición, el silbante modificó su decisión inicial y explicó el motivo de la expulsión: "Observo que el defensor comete una infracción, sujetándolo en una clara oportunidad manifiesta de gol. Voy a informar lo siguiente: voy a modificar mi decisión inicial. Va a ser tiro libre directo a favor del local y expulsión al jugador visitante por sujeción persistente e impedir una oportunidad manifiesta de gol".

Boca Juniors celebra el gol ante River Plate en la Bombonera | AP

¿Qué analizaron en la expulsión de Gonzalo Montiel?

La segunda tarjeta roja llegó al minuto 34 del segundo tiempo, cuando Gonzalo Montiel impactó con los tachones el tobillo de Lautaro Blanco. En primera instancia, Nicolás Ramírez decidió expulsar al futbolista de River Plate, determinación que recibió el respaldo de Gastón Suárez desde la cabina: “Nico, para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo".

No obstante, Silvio Trucco continuó revisando la acción y solicitó observar el punto de contacto y la torsión del tobillo desde otro ángulo. Durante el análisis, el AVAR destacó la intensidad de la entrada: "Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta".

Finalmente, Trucco respaldó la decisión del árbitro central al considerar que existían elementos suficientes para mantener la tarjeta roja: "Tiene intensidad; el contacto es en la zona blanda del tobillo con los tapones, y hay una torsión del tobillo; se ve clara".

Gonzalo Montiel fue expulsado en el Clásico ante Boca Juniors | AP

La decisión provocó el enojo de Montiel, quien encaró a Ramírez al finalizar la jugada y posteriormente cuestionó el criterio arbitral en zona mixta. El defensor consideró que River no recibió el mismo trato que Boca durante el encuentro y señaló otras acciones que, desde su perspectiva, debieron sancionarse.

"La jugada de Blanco es igual que la mía; a Blanco le saca amarilla y a mí me expulsa. Hubo dos penales a Otamendi claros. Paredes tenía amarilla, hizo una falta de amarilla cuando se tiró a barrer y no la sacó", expresó.